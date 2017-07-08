کنسرت - نمایش «سی» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «سی» از پانزدهم مرداد در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد روی صحنه میرود. «سی» کاری از همایون شجریان و سهراب پورناظری است که بر اساس سه داستان از داستانهای شاهنامه شامل زال و رودابه، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب با نویسندگی نغمه ثمینی، کارگردانی اصغر دشتی و دراماتورژی امیرحسین ماحوزی ساخته شده است.
این کنسرت- نمایش تلاشی است برای بازسازی هویت ملی که با تکیه بر موضوع فرهنگ، هنر و اندیشه ایرانی با حضور تعدادی از چهرههای موسیقی، نمایش و همچنین انیمیشن روی صحنه میرود.
«سی» با نگاه امروزی سه داستانِ نامه باستان را روایت میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی موسسه دلآواز و بارانا و با همراهی شرکت سامسونگ برگزار میشود و مخاطبان میتوانند بلیتهای این کنسرت - نمایش را از ساعت ۱۶ امروز تهیه کنند.
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