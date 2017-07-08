انتخاب ملت سوریه تنها راه تعیین کننده سرنوشت نهایی این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عدنان محمود سفیر سوریه در تهران امروز شنبه با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل دیدار گفتگو کرد.

حسین امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران با سوریه را روابط راهبردی و ممتاز خواند و گفت: سوریه در خط مقدم مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و مبارزه با تروریسم، نقش افتخارآفرینی را در تاریخ معاصر منطقه ایفاء کرده که مایه مباهات است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رفت و آمدهای پارلمانی خاطر نشان کرد: دیدار و مذاکرات مقامات پارلمانی تهران-دمشق با اهتمام ویژه ای از سوی دو کشور جریان دارد و بزودی هیات های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه با هم دیدار خواهند کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار در جریان برنامه جامع کمک رسانی دولت سوریه به مردم در سراسر این کشور قرار گرفت و اقدامات دمشق در دو مسیر مبارزه با تروریسم و تمرکز بر راه حل سیاسی را ستود.

وی با اشاره به مواضع مشترک تهران و مسکو، تداوم همکاری های تهران – مسکو و سوریه در کمک به سوریه را مورد تاکید قرار داد.

امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه بازتعریف پرونده سوریه در کاخ سفید در شرایط کنونی حاکی از تغییر تاکتیک و نه تغییر در اهداف دشمنان سوریه است ، گفت: از ابتدای بحران سوریه حذف رییس جمهور قانونی بشار اسد ، هدف و اولویت اول دشمنان سوریه بوده است.

وی افزود: علی رغم این خواسته،‌ انتخاب و اراده ملت سوریه تنها راه تعیین کننده سرنوشت نهایی سوریه خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این بحران بر گفتگو و مذاکره سیاسی تاکید داشته است.

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل هرگونه بهانه جویی بی اساس آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را در ترغیب آمریکا برای توسل به زور، اقدامی نسنجیده، شتابزده و تشویق کننده تروریست ها خواند.

وی در رابطه با نقش آفرینی محور آمریکا و رژیم صهیونیستی در بحران های موجود در منطقه تصریح کرد: فرسایشی کردن بحران های منطقه از جمله تداوم تجاوز علیه یمن، تهدید کردن سوریه به حمله نظامی و تداوم تنش در روابط ریاض - دوحه ، با هدف فروش سلاح بیشتر به منطقه است.

عدنان محمود: هدف آمریکا و غرب دور کردن نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران نیز در این دیدار با اشاره به روند رو به رشد همکاری های ایران و سوریه گفت: ایران در منطقه جایگاه بسیار مهمی دارد و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه انکارناپذیر است.

وی افزود:هدف امریکا و غرب دور کردن نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است که تصمیمات مقتدرانه و حکیمانه رهبری جمهوری اسلامی ایران ، این هدف را خنثی ساخته است.

عدنان محمود ضمن تجلیل ازحمایت های دولت و ملت ایران از سوریه ، با اشاره به اینکه موضع دمشق و تهران در رابطه با بسیاری از تحولات منطقه ای به هم نزدیک است گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در مبارزه با تروریسم در سوریه و منطقه داشته و دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران و سوریه، همکاری های همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و پارلمانی دو کشور را مهم و حائز اهمیت خواند.

سفیر سوریه در پایان با اشاره به تحولات سوریه ، یمن، بحرین و لیبی افزود : سوریه از راه حل سیاسی و گفتگو برای کمک به حل بحران های منطقه ای حمایت می کند.

وی افزود راهبرد مشترک و تداوم مشورت های سه جانبه تهران – دمشق- مسکو ، در کمک به حل بحران و تحقق منافع مشترک ، سازنده و ضروری است.