جزئیات نشست نمایندگان کردستان باجهانگیری/توسعه زیرساختها دراولویت

سید احسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته از سوی نمایندگان مردم کردستان برای برگزاری جلسه با رئیس جمهور و معاون اول وی، بالاخره بعد از ظهر شنبه این نشست در دفتر جهانگیری برگزار شد و اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی مطالبات خود را در حوزه های مختلف مطرح کردند.

وی با بیان اینکه در میانه این نشست استاندار کردستان نیز حضور پیدا کرد، افزود: این نشست به بهانه نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت یازدهم برگزار شد و در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز وعده داد که مصوبات سفر دکتر روحانی به استان کردستان را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به مهمترین مسائل و موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت ها در استان کردستان و همچنین لزوم تلاش جدی تر دولت برای کمک به تسریع در توسعه استان از مهمترین مسائل مطرح شده در این نشست بود.

وی بیان کرد: لزوم پیگیری در خصوص تحقق وعده های رئیس جمهور به مردم استان کردستان در زمان های مختلف از جمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری، پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس جمهور و سایر مسئولان و وزراء از جمله مسائلی بود که از سوی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در این نشست مطرح شد.

وی عنوان کرد: وضعیت مدیریت حوزه آب در استان کردستان به ویژه نحوه مدیریت سدهای احداث شده در استان، تخصیص منابع آبی بیشتر به زمین های زراعی و کشاورزی در استان و همچنین برنامه ریزی برای تامین بلند مدت آب برای بخش های صنعتی، کشاورزی و آب شرب از دیگر موضوعاتی بود که مورد تاکید نمایندگان استان قرار گرفت.

علوی به مطرح شدن موضوع جاده های ارتباطی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه بر اساس آمارهای اعلام شده کردستان در بخش بهره مندی از راه آسفالته روستایی آخرین استان کشور است و یکی از مسائلی که در این نشست مطرح و مورد توجه ویژه معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفت، بحث راه آسفالته روستایی بود که مقرر شد اعتبارات ویژه ای در این بخش نیز به استان اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به تاکید نمایندگان مردم کردستان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه راهسازی در استان به ویژه بزرگراه شمال به جنوب، اظهار داشت: در این نشست بنده از وزیر راه و شهرسازی به دلیل اختصاص ردیف اعتباری مناسب به این پروژه تقدیر و تشکر کردم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع تسریع در احداث راه آهن همدان – سنندج و همچنین تلاش برای بهره برداری بهتر و مناسبتر از ورز در استان کردستان از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

وی با اشاره به طرح موضوعاتی دیگر در حوزه لزوم توجه به تقویت زیرساخت های استان کردستان، افزود: در این نشست اعضای مجمع همچنین مهمترین مطالبات به حق مردم استان کردستان را مطرح کردند که خوشبختانه معاون اول رئیس جمهور به معاونین خود دستور داد که این موارد را از سوی مسئولان و مدیران کشوری پیگیری کنند.

علوی با اشاره به طرح لزوم استفاده از مدیران بومی در ادارات و سازمان های دولتی استان و حتی مسئولیت های کشوری، عنوان کرد: کردستان سرشار از نیروی انسانی توانمند است و به همین دلیل انتظار می رود که دولت زمینه برای حضور این نیروی انسانی توانمند را در عرصه های مدیریتی در خود استان و حتی مسئولیت های کشوری فراهم کند.

وی به طرح مسائلی در خصوص نحوه گزینش افراد در حوزه های مختلف مدیریتی اشاره کرد و گفت: اختصاص ردیف های استخدامی به نیروهای بومی استان کردستان در بخش های خصوصی و دولتی دیگر موضوعی بود که در این نشست از سوی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان مطرح شد.

وی با اشاره به دیدگاه معاون اول رئیس جمهور در خصوص استان کردستان، بیان کرد: خوشبختانه نگاهی ویژه از سوی جهانگیری نسبت به استان کردستان وجود داشت و به همین دلیل به نظر می رسد که فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان به وجود آمده است و انتظار می رود که همه بتوانیم از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران عنوان کرد: بعد از طرح مطالبات مردم از سوی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور از رای بالای مردم این استان به دکتر روحانی در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری تقدیر کرد.

وی گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داد که مهمترین مطالبات و مسائل مطرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و مقرر شد که موضوع پیگیری سند توسعه استان کردستان نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.