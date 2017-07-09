منتقد بی کارنامه فانوس راه نیست/ تاج درست عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تقارن زمانی برکناری اسدی از دبیر کلی فدراسیون فوتبال حتی اگر تصادفی نبوده باشد و صدور بیانیه «شتر گاو پلنگ» گونه کی روش علیه دبیر کل اتفاقی نبوده باشد و حتی بالاتر از آن اگر خبرچین ها خبر برکناری اسدی را به سرمربی تیم ملی داده باشند و این پرتغالی – موزامبیکی فوتبال ایران روی موج سوار شده باشد، فرقی نمی کند، به هر حال این کار توسط مهدی تاج هم لازم بود هم به موقع و درست.

هدف متعالی از دور پیداست، باید به مرحله دوم جام جهانی برویم، باید قدم به قدم برای اتحاد گام برداریم و هر گونه صدای اضافه و مشکل‌سازی احتمالی را در این مسیر باید از بین ببریم.

جاده موفقیت باید مسطح باشد. حتی اگر این کار را انجام بدهیم، حتی اگر همه مسیر را تسطیح کرده و زیرسازی کنیم باز هم معلوم نیست، مشخص نیست، هویدا نیست که فوتبال ما در مقایسه با فوتبال اروپا، آمریکای جنوبی و حتی آفریقا توان صعود به یک یک شانزدهم و یک هشتم را داشته باشد.

نوار قلبی اختلاف را نشان می داد

تاج درست ترین تصمیم را گرفت، تصمیم نگرفتن، بیننده بودن، نگاه کردن و بی عمل بودن بدتر از تصمیم گرفتن برای حذف نیروی مخالف آن هم در قلب فوتبال ایران است. قلبی که باید امضا کند، مسیر را هموار کند، برای دیدارهای تدارکاتی، برای اردوهای خاص کی روشی، برای هماهنگ کردن لیگ و اردوها و خواسته های کی روش همین قلب باید می تپید و البته نوار قلب موجود صدای رسایی را نشان نمی داد و پمپاژ را ممکن بود با سکته متوقف کند.

صعود فقط با اتحاد ممکن است

‌این نمی شود که مسیر جلو برود آنهم وسط دعوا و انتقادهای زیرپوستی و البته گهگاه آشکارا. این به آن می ماند که یک نفر در حال رانندگی باشد و روی صندلی شاگرد نفر دیگری در حال درگیری و دعوا و فریاد زدن بر سر راننده. در این میان منتقدانی وجود دارند البته بسیار محترم اما نکته در مورد این منتقدان اینست که نگاه به کارنامه بیست سال اخیر آنها نشان می دهد که هر کاری آنها می گویند انجام بده باید انجام ندهیم و هر چه انجام نمی دهند را باید انجام داد تا به سمت موفقیت حرکت کرد چرا که اگر خود این عزیزان کار را بلد بودند حتما کارنامه اشان پر از موفقیت بود و نه مملو از ناکامی.

رفتار کی روش صحیح نیست، ادبیاتش مودبانه نیست و در این راه نقدهایی نسبت به کلماتش وجود دارد که صحیح است اما اولا هیچ مربی بزرگ و مقتدری در دنیا وجود ندارد که کاملا فرمانده و بعضا غیر مودب نباشد و ثانیا هدف ما صعود است و در این مسیر باید از همه ظرفیت استفاده کنیم و بالاتر از آن اینکه علیرضا اسدی به اعتراف خود گودرزی نماینده این وزیر در فدراسیون فوتبال بود، وزیری که نه با فوتبال خوب بود و نه با کی روش.

فرستاده وزیری که با کی روش خوب نبود

محمود گودرزی در مواردی کی روش را لمپن خوانده بود و تلویحا هم اعلام کرده بود که اسدی را فرستاده تا جلوی کی روش بایستد این در حالی است که مهدی تاج باید با نفرات خودش هماهنگ باشد و کی روش هم سرمربی تیم ملی ایران است و مقابله با او عملا حرکت تیم ملی را کند می کرد.

در واقع تاج بالاخره از بی عملی و بی تصمیمی در مقابل مدیری که با او همراستا نبود دست کشید و آن کرد که باید. شاید با این عدم وفاق می توانستیم به جام جهانی صعود کنیم اما قطعا با این همه اختلاف نمی توانیم کشتی تیم ملی را به ساحل مرحله دوم جام جهانی ببریم.