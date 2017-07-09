به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فضلی جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری که در آستانه هفته عفاف و حجاب برگزار شد، اظهار داشت: در ۴۰۰ نقطه از کشور اجتماع پاسداری از عفاف و حجاب به صورت خانوادگی و به منظور صیانت خانواده‌ها برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ نرم دشمنان با فرافکنی به دنبال ایجاد تضعیف و تردید پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه هستند. صیانت از خانواده که امروزه مورد هجمه جدی قرار گرفته، وظیفه‌ای همگانی است؛ به همین منظور امسال در هفته عفاف و حجاب در شهرهای مختلف کشور اجتماع‌های مردمی به منظور تکریم و ترویج فرهنگ اسلامی و الهی را خواهیم داشت.

سردارفضلی عنوان کرد: از سوی دیگر وزارت کشور نیز به تمامی استانداران و فرمانداران ابلاغ کرده تا در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تلاش‌های لازم را داشته باشند.

جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: همچنین همایش «تجلی اخلاص»، ۱۹ تیر ماه و به منظور تجلیل از ۳۳۰۰ نفر از فعالان راهیان نور برگزار می‌شود. در این همایش یک روزه علاوه بر تجلیل از فعالان راهیان نور برنامه‌های سال ۹۶-۹۷ نیز در قالب کار گروه‌های پیش بینی شده بررسی و نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: از ۴۰۰ هزار نفرحضور یافته در قدمگاه‌های شهدا و اردوهای راهیان نور در سال ۱۳۸۶، این آمار سال گذشته به هفت میلیون نفر رسید و امسال هم برای هشت میلیون نفر برنامه ریزی کرده‌ایم.

فضلی بیان داشت: ۲۴ هزار و ۵۰۰ راوی دفاع مقدس، ۴۱ هزار خادم افتخاری، ۷۶ هزار مدیر کاروان‌های راهیان نور، ۲۶ هزار مبلغ و مبلغه و ۲۰۰ هزار نفر از کادر انقلاب اسلامی، عملیات راهیان نور را راهبری می‌کنند. همچنین ۵۷ یادمان و ۵۴ زائر سرا برای حضور و استفاده کاروان‌های راهیان نور سازماندهی شده است.