رقابت ۱۸۰ ورزشکار برای ۱۵ کرسی کمیسیون ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، «کمیسیون ورزشکاران» به عنوان مهمترین کمیسیون کمیته بین المللی المپیک (IOC) جایگاه ویژه ای در این نهاد بین المللی دارد و بر همین اساس چگونگی فعالیت آن در کمیته ملی المپیک کشورهای عضو IOC نیز موردتوجه است. این کمیسیون چند سالی است که در کمیته ملی المپیک ایران تشکیل و آغاز به کار کرده است. البته برای اولین بار قرار است اعضای این کمیسیون با برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص و معرفی شوند.

بنا به تصمیم روز شنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، اولین انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۲۰ مهرماه برگزار می شود. این کمیته پیش از این با تهیه اساسنامه کمیسیون ورزشکاران و ارسال آن به کمیته بین المللی المپیک، اولین گام های لازم برای برگزاری انتخابات را برداشت. حالا هم قرار است انتخابات پیش رو بر اساس همین اساسنامه مصوب برگزار شود تا از هر نظر تائیدیه IOC را به همراه داشته باشد. (IOC با کلیات اساسنامه ارسالی کمیسیون ورزشکاران موافقت کرده است. البته ظاهرا در برخی بندها ایرادهایی وارد شده که قرار است تا زمان انتخابات توسط کمیته ملی المپیک کشورمان برطرف و تائیدیه آن گرفته شود)

در اساسنامه کمیسیون ورزشکاران شرایطی برای کاندیدا شدن افراد لحاظ شده و از جمله ۱- فعالیت ورزشکار در رشته المپیکی و البته دو رشته ووشو و کاراته که هنوز المپیکی نشده اند اما جزو رشته های حاضر در بازی های آسیایی به حساب می آیند، ۲- توجه به مدت زمان فعالیت حرفه ای ورزشکار کاندیدا و اینکه بیشتر از سه دوره المپیک از دوره فعالیت وی نگذشته باشد و ... .

با توجه به این شرایط لحاظ شده، چه تعداد ورزشکار می تواند برای حضور در انتخابات پیش روی کمیسیون ورزشکاران و کسب ۱۵ کرسی پیش بینی شده در این کمیسیون کاندیدا شود؟ این موضوعی است که توسط کمیته ملی المپیک و از طریق نظرخواهی با فدراسیون ها بررسی شده و نتیجه آن در هیات اجرایی اخیر هم مطرح شد.

در این زمینه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که بر اساس بررسی های صورت گرفته، در مجموع ۴۸۰ ورزشکار از ۳۷ فدراسیون حائز شرایط لازم برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیسیون ورزشکاران بوده و در واقع حق رای دارند اما از این تعداد فقط ۱۸۰ ورزشکار از ۲۰ فدراسیون می توانند برای کسب کرسی در این کمیسیون کاندیدا شوند. (البته این نتیجه بررسی اولیه است و تغییر آن دور از ذهن نیست.)

قرار است مهلتی برای ثبت نام از کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران تعیین شود. بعد از آن مشخص خواهد شد دقیقا چه تعداد از ورزشکاران برای حضور در این کمیسیون پیش قدم شده اند. به هر حال کسب کرسی در کمیسیون مهم ورزشکاران، راهی برای ورود به مجمع کمیته ملی المپیک است چراکه طبق اساسنامه تدوین شده، ۶ نفر از کمیسیون ورزشکاران، عضو مجمع کمیته ملی المپیک خواهند شد.