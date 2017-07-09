نمایشگاه «کاربرد زربافت و ترمه در زندگی روزمره» تمدید شد

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ نمایشگاه کاربرد زربافت و ترمه در زندگی این نمایشگاه بهدلیل استقبال بینظیر علاقهمندان و دوستداران صنایعدستی و هنر تا ۳۱ تیر تمدید شده است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی آثار ترمه و زربافت ایرانی و کاربرد امروزی این پارچههای نفیس و گرانهای ایرانی در زندگی امروز است، در این نمایشگاه ۴۱ اثر با موضوع لباس و قطعات پارچه ایرانی از ۷ هنرمند خلاق به نمایش گذاشتهشده است.
شاخصترین اثر بهنمایش گذاشتهشده در این نمایشگاه لباس زربافت طراحیشده توسط کوروش غربی یکی از طراحان بینالمللی لباس است. یکی دیگر از آثار این طراح بینالمللی با عنوان لباس ایرانی در موزه اسکاتلند نگهداری میشود.
بازدیدکنندگان از این نمایشگاه از نزدیک با لباسهای ایرانی از جنس ترمه و زربافت آشنا میشوند. همچنین در طول زمان برگزاری این نمایشگاه فیلم مستند ۵۸ دقیقهای زریبافی برای علاقمندان پخش می شود.
این نمایشگاه ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۱۳ تیرماه با حضور مدیران و معاونان سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، سفرای مقیم ایران و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان در مجموعه سعدآباد افتتاح شد و با توجه به استقبال بینظیر علاقهمندان به ویژه گردشگران داخلی و خارجی این نمایشگاه تا پایان تیرماه جاری تمدید شده است.
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه تا پایان ماه تیر، از ساعت ۹ تا ۱۸ به مجموعه سعدآباد موزه پوشاک سلطنتی مراجعه کنند.
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