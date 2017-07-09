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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

اشپیگل اعلام کرد؛

خروج نظامیان آلمان از اینجرلیک امروز آغاز می‌شود

خروج نظامیان آلمان از اینجرلیک امروز آغاز می‌شود

اشپیگل اعلام کرد که ارتش آلمان امروز فرایند خروج نظامیان این کشور از پایگاه هوائی اینجرلیک در ترکیه را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، ارتش آلمان امروز برنامه خروج نیروهای نظامی خود از پایگاه هوایی اینجرلیک واقع در استان «آدنا» در جنوب ترکیه را آغاز کرد.

به گزارش اشپیگل، خروج نیروها به صورت مرحله به مرحله صورت می‌ گیرند. ارتش آلمان حدود ۲۶۰ نظامی را در اینجرلیک دارد.

بر این اساس، قرار است هواپیماهای تورنادو تا آخر ماه جولای از ترکیه خارج شده و به اردن انتقال داده شوند.

لازم به ذکر است، در پی تنش در روابط آلمان و ترکیه، آنکارا با سفر نمایندگان پارلمان آلمان به این پایگاه در ترکیه مخالفت کرد. رایزنی‌ها برای حل این مسئله بی نتیجه ماند تا جایی که آلمان تصمیم گرفت تا نیروهای خود را از اینجرلیک خارج کرده و در اردن مستقر نماید.

کد مطلب 4026003

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