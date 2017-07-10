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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های سینمایی جشنواره شهر

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های سینمایی جشنواره شهر

محمد احسانی، عبدالحسن برزیده، فریدون حسن پور، سیدجمال ساداتیان و رضا مقصودی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم های بلند سینمایی ششمین جشنواره فیلم شهر آثار این بخش را ارزیابی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، سیدعلی احمدی دبیر این دوره از جشنواره طی حکمی محمد احسانی، عبدالحسن برزیده، فریدون حسن پور، سیدجمال ساداتیان و رضا مقصودی را به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم های بلند سینمایی این رویداد هنری منصوب کرد.

اعضای هیات انتخاب از اوایل تیرماه کار ارزیابی و انتخاب تعداد ١٠٦ اثر بلند سینمایی رسیده به دبیرخانه جشنواره را آغاز کردند.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از ۹ الی ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4026473

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