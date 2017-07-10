به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، سیدعلی احمدی دبیر این دوره از جشنواره طی حکمی محمد احسانی، عبدالحسن برزیده، فریدون حسن پور، سیدجمال ساداتیان و رضا مقصودی را به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلم های بلند سینمایی این رویداد هنری منصوب کرد.

اعضای هیات انتخاب از اوایل تیرماه کار ارزیابی و انتخاب تعداد ١٠٦ اثر بلند سینمایی رسیده به دبیرخانه جشنواره را آغاز کردند.

ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از ۹ الی ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می شود.