حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع اعزام زائران ایرانی به حج ۹۶ و شرایط سیاسی و امنیتی موجود در دستگاه حکومتی عربستان اظهار داشت: برداشت ما این است که هنوز شرایط نگران کننده قبلی پابرجاست و متولیان امور حج کشورمان، خودشان هم در حال پیگیری این نگرانی ها هستند.

وی افزود: مهمترین نکته برای ما، ایفای تعهدات داده شده از سوی عربستان و تأمین امنیت و عزت زائران ایرانی است، اما در این رابطه ما هنوز تغییری نسبت به گذشته در شرایط مشاهده نکرده ایم و اطمینان نداریم.

پژمان فر خاطرنشان کرد: ما با حساسیت موضوع را پیگیری می کنیم، اما امیدواریم که حج مناسب و با عزتی برگزار شود و امنیت و احترام زائران بیت الله الحرام حفظ شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: تا پیش از موعد اعزام حجاج، حتماً جلسه مجددی برای جمع بندی شرایط حج با مسئولان سازمان حج و زیارت کشورمان خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نیز علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با مهر، با اشاره به تغییرات سیاسی در خاندان حکومتی عربستان سعودی و موضوع حج تاکید کرد: ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره نگرانیم؛ به همین دلیل هم استدلال های خود را به مقامات ذی ربط منعکس خواهیم کرد.

روز گذشته نیز، مسئولان سازمان حج و زیارت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حضور یافتند و با ارائه گزارشی، به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. محمدرضا امیرحسنخانی نایب رئیس کمیسیون در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تصمیم جدیدی در رابطه با حج گرفته شود، تصریح کرد: همه چیز بستگی به رفتار عربستان سعودی دارد، اما تاکید سازمان حج نیز این است که تلاش ما بر برگزاری عزتمندانه حج است.