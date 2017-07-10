مجلس برای مدیریت فضای مجازی برنامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو با موضوع بررسی شعر معاصر کودک و آفات آن با حضور فاطمه رمضان نیا شاعر و نویسنده کودکان، عزت الله الوندی نویسنده کودکان و پژوهشگر این حوزه و ارتباط تلفنی با محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه، الوندی گفت: این روزها شاعران زیادی در سرودن شعر کودک اهتمام ورزیده اند و کودکان و نوجوانان با زمینه شعر بیش از گذشته آشنا هستند و شاعران به سمت ایحاد فضاهای خلاق و مبتکرانه تفکر سوق پیدا کرده اند و شاهد رشد خوبی در این عرصه نسبت به دهه های قبل بوده ایم.

وی با بیان اینکه دنیای امروز عرصه رقابت و پیشی گرفتن از چیزهایی است که ما را محاصره کرده اند، گفت: شرایط فعلی ایجاب می کند نویسندگان و شاعران بر اساس خلاقیت به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر با رشد تکنولوژی و گرایش کودکان و نوجوانان به تلفن همراه و دوری از کتاب، باید به فکر روش های نوین بود.

رمضان نیا نیز با اشاره به تغییر ذائقه کودکان و نوجوانان نسبت به گذشته، همسو شدن شاعران و نویسندگان با این سیر را الزامی دانست و گفت: استفاده از تصویر روش خوبی برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ گذشته است و مانند گذشته نمی توان از متون برای این رنج سنی استفاده کرد.

در ادامه این برنامه سعیدی در خصوص کاهش سرانه مطالعه کتاب و محبوبیت سینما در میان کودکان گفت: این مسائل بارها در کمیسیون فرهنگی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

وی عامل اصلی پایین بودن اقبال کودکان نسبت به سینما و کتاب را فضای مجازی دانست و گفت: آنچه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد تاکید است، تقویت مدیریت بر فضای مجازی است و اگر بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه ای و نه به صورت مسکن دوره ای حل کنیم، باید تدابیر و تصمیماتی اتخاذ شود تا این فضا ساماندهی شود و با مدیریت این فضا، مطالبی را که کودکان و نوجوانان ما با آن روبرو هستند مفید باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه منظور از مدیریت فضای مجازی مانند ماهواره منع کردن نیست، گفت: فضای مجازی یک جاده دو طرفه است، از یک طرف مطالب دیگران وارد می شود و از طرفی دیگر ما هم باید مطالب خود را به این فضا تزریق کنیم.

سعیدی افزود: این موضوع چندوجهی است و صرفا ایجاد محدودیت مدنظر نیست بلکه باید محتوای منتشر شده در فضای مجازی باید با فرهنگ و ادب این کشور در ارتباط باشد.

وی به اشکالات موجود در نظام آموزشی پرداخت و گفت: متاسفانه چندسالی است که به سمت مدرک گرایی سوق پیدا کرده ایم که این موضوع سبب شده است کودک و نوجوان به دنبال یادگیری موضوعات مهم و مفید در زندگی نباشد. در حالی که بسیاری از مسائلی که نیاز به فرهنگ سازی دارند باید در کودکی و نوجوانی مورد هدف باشند.

این نماینده مجلس ادامه داد: پس از انقلاب وظیفه فرهنگ سازی را بر دوش بسیاری از نهادهای اجتماعی گذاشتند و خانواده ها نقش خود را واگذار کردند که اشتباه بود.

سعیدی با بیان اینکه اصلاح در نظام آموزشی از برنامه های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است، گفت: فرآیندهای موجود باید اصلاح شوند چرا که ما در طول چندسال نه تنها به اهدافی که داشته ایم نرسیده ایم بلکه دچار انحراف شده ایم.

وی به موضوع کتاب در مدارس اشاره کرد و افزود: کتاب در مدارس مورد ظلم واقع شده است و توجهی به آن نمی شود. همچنین نقش صدا و سیما در این میان بسیار مهم است چرا که کودکان ما قهرمانان کشورهای دیگر را می شناسند.