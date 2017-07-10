دستور منصوریان در مورد فروش یک بازیکن/ بررسی شرایط مجتبی جباری

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبر رسید که منصوریان به افتخاری اعلام کرده که جباروف را می خواهد این پرسش برای همه ایجاد شد که استقلال چهار پلی میکر را در یک پست برای چه کاری می خواهد؟

در واقع اگر منصوریان حتی سیستم را هم به هم می زد و دو پلی میکر را همزمان بازی می داد باز هم دو بازیکن بسیار گرانقیمت از ترکیب چهار نفره مجتبی جباری، داریوش شجاعیان، جابر انصاری و جباروف که هر چهار نفر بسیار هم گران هستند از ترکیب بیرون می ماندند و روی نیمکت تماشاگر می شدند.

از اردوی استقلال در ارمنستان خبر می رسد که منصوریان فعلا جلوی فروش جباروف را گرفته تا تصمیم نهایی را بگیرد. جباروف دلش با استقلال نبود و حتی اعلام کرده بود که ممکن است برای بازی نکردن در استقلال از فوتبال خداحافظی کند به همین دلیل تصمیم کلی باشگاه این بود که این بازیکن را مال خود کند و بعد او را به سپاهان بفروشد و به نوعی درآمدزایی کند اما منصوریان فعلا دستور توقف این پروسه را از ارمنستان داده است.

منصوریان در حال بررسی وضعیت بازیکنان استقلال به ویژه جباری است که دو روز است در تمرینات شرکت نکرده و می خواهد ببینید که این بازیکن توان فشار لیگ برتر را دارد یا نه؟

در همین شرایط خبرهایی از اردوی ارمنستان به گوش می رسد که اگر درست باشد خبرهای خوبی نیست. گویا مجتبی جباری زیر فشار تمرینات مصدوم شده و زانوهایش ورم کرده است.

به همین دلیل فعلا منصوریان گزینه فروش جباروف را کنار گذاشته و برای این تصمیم عجله ای ندارد. باید دید پزشک های تیم و مربیان در مورد جباری چه تصمیمی می گیرند و آیا او توان یک سال دویدن با فشار برای لیگ برتر را دارد یا نه؟