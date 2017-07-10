آخر هفته بیننده «در جستجوی آرامش» باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی با محوریت بنیان خانواده برای شبکه پنج سیما تهیه و تولید شده است.

این مجموعه تلویزیونی یک اثر خانوادگی ۴۰ قسمتی است که ضمن روایت قصه اصلی، روابط عاطفی و انسانی بین خانواده و دوستان را به نمایش می گذارد و خلاصه داستان آن درباره شخصیتی به نام دکتر بهروز امینی است که از دانشمندان و پژوهشگران حوزه داروسازی در ایران است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: دکتر بهروز امینی که خانواده‌ای مثال‌زدنی دارد و در حرفه‌اش موفق است بعد از ۲۰ سال تلاش مداوم توانسته در راستای تولیدات ملی و دانش‌بنیان، دارویی برای درمان سرطان تولید کند که مشابه خارجی ندارد. بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی برپا می‌کند و نام او و شرکتش در سراسر جوامع پزشکی جهان می‌پیچد اما یک اتفاق همه معادلات دکتر امینی را به هم می‌ریزد و آبرویش را در معرض خطر قرار می‌دهد ... .

در این مجموعه تلویزیونی جمعی از بازیگران پیشکسوت مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، حدیث میرامینی، کمند امیرسلیمانی و زهرا سعیدی به ایفای نقش می پردازند.

سریال «درجستجوی آرامش» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیماست که پنجشنبه ها و جمعه ها هر هفته ساعت ۱۹ پخش و تکرار آن ساعت ۲۳ است و بازپخش این سریال روزهای یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۹ و ۲۳ خواهد بود.