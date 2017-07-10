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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۹

آخر هفته بیننده «در جستجوی آرامش» باشید

آخر هفته بیننده «در جستجوی آرامش» باشید

سریال تلویزیونی «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی علی آشتیانی‌پور پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ تیرماه ساعت ۱۹ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «در جستجوی آرامش» به کارگردانی سعید سلطانی با محوریت بنیان خانواده برای شبکه پنج سیما تهیه و تولید شده است.

این مجموعه تلویزیونی یک اثر خانوادگی ۴۰ قسمتی است که ضمن روایت قصه اصلی، روابط عاطفی و انسانی بین خانواده و دوستان را به نمایش می گذارد و خلاصه داستان آن درباره شخصیتی به نام دکتر بهروز امینی است که از دانشمندان و پژوهشگران حوزه داروسازی در ایران است. 

در خلاصه داستان این سریال آمده است: دکتر بهروز امینی که خانواده‌ای مثال‌زدنی دارد و در حرفه‌اش موفق است بعد از ۲۰ سال تلاش مداوم توانسته در راستای تولیدات ملی و دانش‌بنیان، دارویی برای درمان سرطان تولید کند که مشابه خارجی ندارد. بعد از تولید دارو، جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی برپا می‌کند و نام او و شرکتش در سراسر جوامع پزشکی جهان می‌پیچد اما یک اتفاق همه معادلات دکتر امینی را به هم می‌ریزد و آبرویش را در معرض خطر قرار می‌دهد ... .

در این مجموعه تلویزیونی جمعی از بازیگران پیشکسوت مهدی هاشمی، فرشته سرابندی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، حدیث میرامینی، کمند امیرسلیمانی و زهرا سعیدی به ایفای نقش می پردازند.

سریال «درجستجوی آرامش» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیماست که پنجشنبه ها و جمعه ها هر هفته ساعت ۱۹ پخش و تکرار آن ساعت ۲۳ است و بازپخش این سریال روزهای یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۹ و ۲۳ خواهد بود.

کد مطلب 4027024

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