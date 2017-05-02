«در جستجوی آرامش» به نیمه رسید/ تدوین سریال به صورت همزمان

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «در جستجوی آرامش» محصول شبکه پنج سیما به کارگردانی سعید سلطانی این روزها در خیابان پامنار انجام می شود.

داریوش فرهنگ و فرشید زارعی فر در این صحنه ها در لوکیشنی که شرکت گیتا نام دارد جلوی دوربین هستد و ضبط سریال تا آخر هفته در همین لوکیشن انجام می شود.

داستان این شرکت درباره پسر مهدی هاشمی است که در این شرکت مشغول به کار است. مهدی هاشمی نقش یک دکتر را ایفا می‌کند.

تاکنون حدود ۵۵ درصد از کار ضبط و تولید شده و قرار است این هفته چند بازیگر جدید به سریال اضافه شوند.

«در جستجوی آرامش» لوکیشن های متعددی دارد که ۱۶۰ مکان برای آن برشمرده شده است.

هم اکنون بهزاد عبدی ساخت موسیقی این سریال و سودابه سعیدنیا تدوین همزمان کار را بر عهده دارد.

در این سریال که به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور بازیگرانی چون مهدی هاشمی، داریوش فرهنگ، پژمان بازغی و... نقش ایفا می کنند.

عکس‌های سریال از محمدرضا حسنی است.