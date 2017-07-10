پیکر مطهر ۳ شهید گمنام در دزفول تشییع می شود

سرهنگ عبدالامیر محتشمی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) مقرر شده تا پیکر پاک سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد شهرستان دزفول شوند.

وی افزود: بر این اساس پیکر مطهر یکی از این شهدا در شهر دزفول و پیکر دو شهید نیز در شهر میانرود دزفول تشییع و خاکسپاری خواهند شد.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته با دستگاه های متولی مقرر شده تا پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس صبح روز پنجشنبه ۲۹ تیر از محل آستانه سبزقبا به سمت حوزه علمیه الزهرا (س) تشییع و در محل حوزه علمیه به خاک سپرده خواهد شد.

سرهنگ محتشمی راد افزود: آئین وداع با این شهید گمنام نیز چهارشنبه شب ۲۸ تیر در مسجد امام سجاد (ع) دزفول برگزار می شود.

وی گفت: جزئیات تشییع و خاکسپاری پیکر دو شهید گمنام در شهر میانرود نیز به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.