بزرگترین مشکل و دغدغه فوتبال ایران حق پخش تلویزیونی است

سعید فتاحی درباره هفتم ماندن لیگ برتر ایران در رنکینگ لیگ های باشگاهی آسیا گفت: یکی از فاکتورها موضوع سخت افزاری است. در واقع استادیوم های ممتاز و زمین چمن مناسب تاثیر زیادی در امتیاز آوری لیگ ها دارد.

وی افزود: موضوع دوم هم این است که برخی از لیگ های حاشیه خلیج فارس که رتبه خوبی هم کسب کرده اند تنها ۱۰ تا ۱۲ تیم دارند. مهم ترین موضوع نیز بحث حق پخش تلویزیونی است. شک نکنید امتیازی که به این موضوع می دهند حدود ۷۰ درصد از کل امتیازات است. فیفا روی این موضوع در ایران هم دست گذاشته است تا تیم های باشگاهی به خواسته های خود برسند.

وی افزود: اگر این موضوع حل شود تمام فوتبال ایران از آن بهره خواهند برد. مشکلات مالی اساسی تیم ها و فدراسیون فوتبال قابل حل خواهد بود. در آن صورت می توانیم ادعا کنیم باید در رنکینگ باشگاهی هم مثل تیم ملی فعلی در صدر باشیم.

فتاحی درباره احتمال برگزاری دربی در آلمان تصریح کرد: طبق آیین نامه لازم است تمام باشگاهها برای دیدارهای تدارکاتی که انجام می دهند با فدراسیون فوتبال، هماهنگی کنند. تا این لحظه هیچ نامه ای در مورد این بازی ندیده ام.