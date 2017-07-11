برگزاری جلسه نمایندگان خوزستان با سیف برای موسسه آرمان

همایون یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مشارکت سایر نمایندگان خوزستان جلسه ای برای حل موضوع موسسات مالی ـ اعتباری به طور خاص موسسه آرمان برگزار کردیم.

وی افزود: سیف در جلسه امروز اعلام کرد طبق هماهنگی با سهامداران موسسه آرمان، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان بانک مرکزی کار مردم در حال پیگیری است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: به صورت مستمر و مداوم همراه با سایر نمایندگان استان خوزستان تمام وقت در حال پیگیری هستیم و به مردم این اطمینان را می دهیم که از مشکلات آنها غافل نشده ایم.

یوسفی با تأکید بر اینکه به شدت پیگیر حل مشکلات پیش آمده در موسسه آرمان برای تحقق خواسته شهروندانی که در این مؤسسه صاحب سپرده هستند، یادآور شد: حال تمام مردمی که سپرده های آنها نزد موسسه مانده را درک می کنیم و تا به سرانجام رسیدن این مسئله از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.