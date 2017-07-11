به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های دانش‌افزایی و هم‌اندیشی نقد ترجمه به زودی توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با همکاری حوزه هنری برگزار می شود.

این نشست‌ها با هدف آشنایی دانش‌پذیر با دانش نظری و عملی نقد ترجمه و همچنین تربیت منتقد ترجمه و با رویکردی عملی به مطالعات ترجمه کاربردی برگزار می شود. نقد علمی و عملی متون ادبی محوریت اصلی این دوره‌ها خواهند بود.

از آغاز، جلسات این دوره در سالن مرحوم فردی حوزه هنری سازمان تبلیغات واقع در خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ برگزار شدند.

این دوره طی یک سال و بصورت ۱۰ نشست برگزار و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی حضور و یا تحت شرایطی خاصی گواهی شغلی منتقد ترجمه اعطا می شود و آخرین جلسه آن، روز چهارشنبه ۲۸ تیر با سخنرانی عباس مهرپویا و عنوان «ارزیابی و کارسنجی ترجمه: با نگاهی به راهکار فراترجمانیک پیشنهاده از سوی جرج اشتاینر» برگزار می شود.