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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 966 هزارتومان، طرح قدیم 961 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه 306 هزار تومان و گرمی 198 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 98 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1317 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3035 تومان، هر یورو را 4115 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 825 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 966000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 961000
نیم سکه 500000
ربع سکه 306000
1 گرمی 198000
هرگرم‌طلای18عیار 98300
نوع ارز  
دلار آمریکا 3035
یورو 4115
پوند انگلیس 4860
درهم امارات 825

 

کد مطلب 2152492

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