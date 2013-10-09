جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 966 هزارتومان، طرح قدیم 961 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه 306 هزار تومان و گرمی 198 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی حدود 98 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1317 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3035 تومان، هر یورو را 4115 تومان، هر پوند را 4860 تومان و هر درهم امارات را 825 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز