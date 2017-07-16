خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: در سه‌ماهه نخست سال جاری ۱۲۶ گزارش کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی بهزیستی اردبیل انعکاس یافته است.

به تعبیر معاون امور اجتماعی بهزیستی استان بخش اعظمی از گزارشات مربوط به آزارهای جسمی کودکان است اما در بین آن ها آزار جنسی نیز گزارش شده است.

سؤال اینجاست که چرا از میان کودکانی که آزار جنسی می‌بینند داستان آتنا بیش از همه روح و روان جامعه را اندوهگین کرد؟

مشابه داستان کودکانی که در سایه غفلت والدین، در سایه ناآگاهی و بی‌توجهی‌ها و در مجموع فراهم شدن شرایط برای شیطان‌صفتان قربانی می‌شوند، به کررات شنیده می‌شود.

چه داستان گم شدن پسر بچه‌ای در خلخال درست در روز طبیعت که هیچگاه خبر یافتن وی اعلام نشد و دختربچه سه ساله‌ای که به خاطر انتقام از پدر توسط عموی خود با بیل از کمر به دو نصف شد به مراتب تکان دهنده‌تر است.

اما آنچه آتنا را ورد زبان‌ها کرد ورای چهره معصوم، شوخ و دوست‌داشتنی و جنسیت وی، انتظار ۲۰ روزه‌ای بود که امان از همه برید.

آتنا ۲۰ روز چشمان یک استان و یک کشور را در انتظار گذاشت. خیلی‌ها او را تا دیروز نمی‌شناختند اما بعد از مفقود شدن ناباورانه این طفل ساعت‌ها پای در خانه‌اش نشستند و گریستند.

امروز آتنا در خاک آرمیده اما حواشی تمامی اعتراضات به حق برای انتقام از قاتل از یک نکته غافل است. اینکه سرنوشت مادر، پدر و خواهر آتنا و همچنین سرنوشت همسر و فرزندان قاتل آتنا بعد از این جنایت هولناک چه خواهد بود؟

مفقودی آتنا و التهاب ۲۰ روزه برای یافتن کودک

اوایل تیر ماه یعنی روزهای گرم تابستان و آغاز تعطیلات مدرسه بود که خبر گم شدن آتنا اصلانی دختری هفت ساله به دلایل نامعلوم از رسانه‌ها انعکاس یافت.

شاید در ابتدا مفقود شدن یک کودک که به احتمال قوی راه خانه را به اشتباه رفته و یا گرفتار افراد ناباب شده چندان مورد توجه نبود و قرار بود به زودی خبر یافتن وی نیز اعلام شود اما وقتی جستجوی تیم های کارشناسی، کارآگاهان تخصصی و نیروهای ویژه انتظامی به مدت ۲۰ روز به درازا کشید، دل‌ها نگران آتنا شد.

نه اختلاف حساب شخصی و نه مشکل اخلاقی، تنها کودکی معصوم به یکباره ناپدید شده و به هر کجا و هر که سر می‌زدند خبری و اثری از او نبود.

درست در روز ۲۰ ام مفقود شدن این دختربچه بود که در کمال ناباوری مسئولان شهرستانی از کشف جسد وی خبر دادند و تمامی امیدهای مردم اردبیل به افسوس و خشم تبدیل شد.

شیوه قتل این دختربچه که مطابق اعلام دادگستری استان اردبیل با آزار و اذیت جنسی همراه بود و نحوه پنهان کردن جسد در یک ساک دستی و سپس در بشکه‌ای در کنج پارکینگ قاتل، دل همه را به درد آورد.

اعتراضات و تجمع‌هایی در مقابل منزل و مغازه قاتل شکل گرفت. شیشه‌هایی شکسته شد و شعارهایی از سر ناراحتی و افسوس سر داده شد.

تمامی افسوس و حسرت از دست دادن آتنا در حالی با هیجانات تخلیه می‌شد که بسیاری از معترضان غافل بودند که در منزل قاتل همسر و فرزندان وی هم سکونت دارند.

همسری که شوهر وی به ارتکاب قتل بازداشت است و فرزندانی که به پدرشان قاتل خطاب می‌شود.

اعتراضاتی که مانعی برای طی روند قانونی پرونده شد

در آن مقطع فرماندار پارس‌آباد با ابراز تأسف از بروز این حادثه اقداماتی از جمله تجمع به بهانه همدردی را مانعی برای طی روند قانونی پرونده دانست و گفت: انتظار می‌رود مردم با رعایت آرامش اجازه طی مسیر قانونی پرونده را بدهند.

اکبر صمدی با تأکید به اینکه خواسته تمامی نیروهای انتظامی و قضایی این بود که این کودک سالم به آغوش خانواده بازگردد، اضافه کرد: متأسفانه این آرزو محقق نشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد پرونده دارای ابعاد پیچیده است.

به گفته فرماندار پارس‌آباد دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده که بدون کمترین تأخیری پرونده را رسیدگی کرده و احکام آن صادر شود.

مطابق اظهارات صمدی دستگاه قضایی از ابتدا به صورت جدی پای این پرونده بوده و هر چند آرزوی زنده یافتن کودک محقق نشد اما در کشف ابعاد این پرونده پیچیده با جدیت تلاش می‌شود.

دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی مستمری از روند رسیدگی پرونده داشته و انتظار می‌رود رسانه‌ها و شهروندان از نشر اخبار غیر واقع پرهیز کنند با وجود اینکه برخی شهروندان با آرامش و منطق اندوه سرشار آتنا را سپری می‌کنند، در فضای مجازی اظهارنظرهایی نامتعارف همچنان شنیده می‌شود.

تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در پاسخ به برخی اظهارنظرهای غیر واقع در گفتگو با خبرنگار مهر از اصحاب رسانه خواست با دقت نسبت به انتشار اخبار اقدام کنند.

ناصر عتباتی با تأکید به اینکه روند رسیدگی به پرونده کیفری محرمانه است، اضافه کرد: دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی مستمری از روند رسیدگی پرونده داشته و انتظار می‌رود رسانه‌ها و شهروندان از نشر اخبار غیر واقع پرهیز کنند.

اخباری از جمله اعدام قاتل آتنا در ملأعام درست در وضعیتی که پرونده هنوز در دست بررسی است، اعلام نظرهای غیر کارشناسی در خصوص نیت قاتل که بیشتر به محکوم کردن دختر هفت ساله ارتباط داشته و برخی اظهارات در خصوص نحوه قتل وی از جمله اخباری بوده که تلاش کرده موج‌سواری رسانه‌ای در تلخی و اندوه ماجرای آتنا داشته باشد.

غفلت از آسیب روانی قتل آتنا در زندگی خانواده‌اش

آتنا بعد از کشف جسد، کالبدشکافی و بررسی دقیق کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی به خاک سرد سپرده شد.

هزاران شهروند پارس‌آبادی در مراسم تشییع‌جنازه وی حاضر شدند. بار دیگر اظهارات و شعارهایی طرح شد و در این میان تلاش دستگاه قضایی برای مدیریت فضای حادثه و طی روند قانونی پرونده بود.

تب آتنا هنوز بر پیشانی مردم ایران سرد نشده اما آنچه مورد غفلت است سرنوشت خانواده آتنا بعد از انبوه غمی است که از دست رفتن ناگهانی آتنا در قلبشان بر جای گذاشته است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حادثه آتنا اصلانی موجب تأسف و تأثر همگان شده و آسیب جدی به خانواده وی وارد ساخته است.

بهزاد ستاری با ابراز همدردی با خانواده این دختر خردسال تصریح کرد: در پی آزار و اذیت و قتل این کودک بی‌شک ضروری است خانواده آتنا تحت حمایت‌های روانی اجتماعی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون نیز حمایت‌های روانی اجتماعی با اعزام تیم های روان‌شناس آغاز شده و بی‌شک تا بازگشت خانواده به زندگی عادی ادامه خواهد داشت.

برخی به سرنوشت خانواده قاتل بی‌توجه‌اند

علاوه بر خانواده آتنا، آسیب روانی جدی به خانواده قاتل وی نیز وارد شده است. شهروندان معترضی که در مقابل منزل وی تجمع کرده و شعار سر می‌دادند شاید توجهی به این موضوع نداشتند که قاتل بودن برای همسر و پدر تا پایان عمر می‌تواند زندگی خانواده قاتل را دچار مشکل سازد.

مدیرکل بهزیستی استان در این خصوص گفت: متأسفانه در این ماجرا به سرنوشت خانواده قاتل توجهی نمی‌شود.

ستاری تأکید کرد: این خانواده به مراتب بیشتر در معرض آسیب هستند؛ همسر قاتل در صورت اعدام وی همسر خود را از دست داده و با موضوع قاتل بودن همسر خود تا پایان عمر زندگی خواهد کرد.

ضروری است در خصوص مصادیق کودک‌آزاری اطلاع‌رسانی و هشدارهایی در سطح خانواده‌ها ارائه شود وی افزود: از سویی فرزندان قاتل که خود بیگناه هستند فردا تحصیل و اشتغال و مسائلی از این دست خواهند داشت و بی‌توجهی به آسیب وارده به این خانواده خود منجر به بروز آسیب‌های دیگر خواهد شد.

ستاری با تأکید به اینکه علاوه بر حمایت خانواده آتنا ضروری است این حادثه به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: تیم کارشناسی در شهرستان پارس‌آباد تشکیل شده و در نظر داریم موضوع آتنا به صورت عمیق بررسی شود.

وی با بیان اینکه احتمال اختلال روانی و جنسی قاتل آتنا وجود دارد، اضافه کرد: البته اعلام قطعی این نظرات نیازمند بررسی‌های هر چه بیشتر است.

مدیرکل بهزیستی استان تأکید کرد: ضروری است در خصوص مصادیق کودک‌آزاری اطلاع‌رسانی و هشدارهایی در سطح خانواده‌ها ارائه شود.

وی به نقش جدی و حساس والدین در حمایت از کودک و ممانعت از کودک‌آزاری تأکید کرد و گفت: در موضوع آتنا نیز موضوع توجه بیشتر خانواده که می‌توانست از بروز حادثه جلوگیری کند، مورد تأکید است.

داستان آتنا به تعبیر کارشناسان هشدار فرهنگی است. از آنچه که پیامد این جنایت هولناک بوده و آنچه که امروز با آن آگاهانه و ناآگاهانه برخورد می‌کنیم. غم آتنا در دل‌هایمان می‌ماند. غمی که دردهای رنگ‌به‌رنگی را دوباره عیان ساخته و دوباره دامن زده است.