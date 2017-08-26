احتمال محاکمه قاتل «آتنا اصلانی» در اولین جلسه دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر اصلان حسینیان صبح شنبه در حاشیه آغاز به کار اولین جلسه دادگاه محاکمه قاتل آتنا اصلانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به روند بررسی این پرونده به احتمال بالای ۹۰ درصد حکم قاتل می تواند در اولین جلسه دادگاه صادر شود.

وی افزود: این پرونده از حساسیت ویژه برخوردار بوده و قتل این کودک موجب آزردگی مردم و افکار عمومی شده است که به منظور احقاق حق دستگاه قضایی تمامی اهتمام خود را به کار گرفته است.

رئیس دادگاه کیفری یک استان تاکید کرد: دلیل برگزاری غیر علنی دادگاه قاتل آتنا اصلانی نوع ارتکاب به جرم است و با توجه به اینکه در ماده ۳۴۳ قانون کیفری نیز مطرح شده که جرایم منافی عفت در جلسات غیر علنی برگزار شوند، این جلسه غیر علنی خواهد بود.

حسینیان با بیان اینکه قاتل این کودک خردسال مردی ۴۲ ساله و دارای دو همسر است، اضافه کرد: وی در دادسرای پارس آباد به صورت کامل به نحوه قتل، جاسازی جسد و موارد دیگر اعتراف کرده و سپس مشاهده می شود که بر روی صندلی گرم و نرم دادگاه اعترافات خود را پس می گیرد.

وی متذکر شد: دستگاه قضایی استان با دقت نظر نسبت به بررسی این پرونده و صدور حکم اقدام خواهد کرد.