زمان صدور رای دادگاه آتنا باتوجه به پرونده قتل طولانی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، سیروس حسینیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده آتنا اصلانی اضافه کرد: کیفر خواست شخص متهم به قتل آتنا به دادگاه اردبیل ارسال شده بنابراین پیش بینی می کنیم هفته آینده نخستین جلسه دادگاه تشکیل شود.

وی با بیان اینکه هنوز از سوی دادگاه زمان دقیق جلسه اول محاکمه اعلام نشده است، ادامه داد: با این وجود اولین جلسه متهم این پرونده هفته آینده تشکیل می‌شود.

حسینیان زمان صدور رای دادگاه را طولانی ندانست و در توضیح دلایل آن متذکر شد: با توجه به سوابق قاتل فکر نمی کنم تعداد جلسات دادگاه طولانی شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به پرونده قتل آتنا، گمان می‌کنم حتی در یک جلسه رای دادگاه صادر شود.