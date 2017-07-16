علی زکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان گناوه ۱۸ خانه بهداشت وجود دارد که در طول مدت چهار سال دولت تدبیر و امید پنج خانه بهداشت نوسازی و تجهیز شده و در سال ۹۶ نیز شش خانه بهداشت دیگر به طور همزمان مقدمات کلنگ زنی و نوسازی آنها در حال انجام است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان گناوه تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های سلامت که یکی از محورهای اصلی طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید و رسیدن به عدالت در سلامت است در شهرستان گناوه به صورت ویژه در حال انجام است.

وی عنوان داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و ماموریت‌های کلی و اسناد بالادستی به‌ویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد قانونی مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه های دولت یازدهم، اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود تا به‌تدریج با همکاری خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست‌های کلی رهبری و ارتقای مورد انتظار در نظام سلامت باشیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه تصریح کرد: سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تاکید ویژه‌ای دارد تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر چه زیرساخت‌های خوبی در حوزه سلامت در سال‌های قبل انجام شده ولی یکی از محورهای اصلی طرح ابلاغی تحول نظام سلامت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های سلامت بوده که در شهرستان گناوه نیز از سال ۹۳ اقدامات بسیار چشمگیری در این زمینه انجام شده است.

زکی‌زاده به اقدامات و عملکرد چهار ساله طرح تحول سلامت در دولت یازدهم اشاره کرده و بیان داشت: افتتاح خانه‌های بهداشت روستاهای چهار محال، گمارون و شول، افتتاح مرکز اورژانس چهار روستایی و شول، احداث و افتتاح ساختمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه، احداث خانه بهداشت روستای بهمنیاری، افتتاح سالن های کنفرانس و اجتماعات شبکه بهداشت و تعمیرات و تجهیز ۶ مرکز بهداشتی درمانی شهری از اقدامات زیر ساختی در حوزه سلامت شهرستان است.

وی از دیگر اقدامات زیر ساختی در حوزه سلامت به بازسازی، نوسازی و تجهیز آموزشگاه بهورزی، احداث کلنیک خدمات بهداشت دهان ودندان، بازسازی و نوسازی انبار های دارویی و کالا در شبکه بهداشت، تجهیز و توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه، تجهیز و توسعه چهار مرکز بهداشتی درمانی شهری به عنوان مرکز جامع سلامت اشاره کرد.

زکی‌زاده ادامه داد: محوطه سازی و نوسازی در ستاد شبکه، اجرای مقدمات کلنگ زنی شش خانه بهداشت(چاهبردی، گاو سفید، پوزگاه، محمدی، مال محمود و عباسی) در سال۹۶ به صورت همزمان و احداث و افتتاح مرکز جامع سلامت محمدصالحی از مهمترین اقدامات زیر ساختی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در شهرستان گناوه بوده است.

وی از همکاری و مشارکت خیرین در امر سلامت شهرستان تقدیر کرد و افزود: مشارکت خیرین در احداث مرکز اورژانس، پایگاه بهداشت و خانه بهداشت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیار بالا بوده که این مشارکت به تسریع کیفیت ارائه خدمات به مردم شهرستان کمک خواهد کرد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه گفت: با توجه به عملکرد بسیار خوب دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، این دانشگاه در جشنواره ملی عمران سلامت که با حضور رئیس جمهور، وزیر بهداشت و درمان و جمعی از وزرا و مسئولان کشوری برگزار شد، به خاطر خدمات ارزنده در حوزه اجرایی پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت به عنوان دانشگاه برگزیده کشوری معرفی شد.