جریمه ۳۹ میلیاردی برای کالاهای قاچاق کشف شده از یک شناور

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اظهارکرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها و تحویل آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلفان ردیف اول تا سوم را هر کدام به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه با توجه به شناور حامل کالای قاچاق ۶ میلیارد و ۵۶۳ ریال معادل ارزش کالا را به جریمه هر کدام از متخلفان اضافه و متخلفان را در مجموع به پرداخت ۳۹ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پایگاه دریابانی قشم، محموله‌های قاچاق شامل یک دستگاه اسپیکر بزرگ، ۸۱ طاقه پارچه، پنج عدد رادیاتور کولر خودرو با ۱۰ عدد شیلنگ آن، یک هزار و ۶۸۰ دست انواع لباس زنانه، ۱۰۱ عدد پارچه دو متری، پنج حلقه لاستیک خودرو، ۱۲ عدد فن خودرو، ۲ هزار و ۸۰۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲ عدد کمپرسور خودرو، یک عدد جلو پنجره‌ای خودرو را از یک فروند شناور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.