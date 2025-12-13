  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

جریمه ۳۹ میلیاردی برای کالاهای قاچاق کشف شده از یک شناور

قشم- مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: پرونده قاچاق کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال که از یک فروند شناور کشف شده بود، در شعبه اول تعزیرات حکومتی قشم رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اظهارکرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها و تحویل آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلفان ردیف اول تا سوم را هر کدام به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه با توجه به شناور حامل کالای قاچاق ۶ میلیارد و ۵۶۳ ریال معادل ارزش کالا را به جریمه هر کدام از متخلفان اضافه و متخلفان را در مجموع به پرداخت ۳۹ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پایگاه دریابانی قشم، محموله‌های قاچاق شامل یک دستگاه اسپیکر بزرگ، ۸۱ طاقه پارچه، پنج عدد رادیاتور کولر خودرو با ۱۰ عدد شیلنگ آن، یک هزار و ۶۸۰ دست انواع لباس زنانه، ۱۰۱ عدد پارچه دو متری، پنج حلقه لاستیک خودرو، ۱۲ عدد فن خودرو، ۲ هزار و ۸۰۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲ عدد کمپرسور خودرو، یک عدد جلو پنجره‌ای خودرو را از یک فروند شناور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

