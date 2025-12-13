حضور رئیس فدراسیون والیبال در مراسم چهلمین روز درگذشت صابر کاظمی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد صابر کاظمی ستاره جوان والیبال ایران برگزار شد. صابر کاظمی، ستاره جوان و چپ‌دست والیبال ایران، چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه در ۲۶ سالگی درگذشت و خانواده بزرگ والیبال ایران را در غم و اندوهی عمیق فرو برد.

صابر کاظمی که قرار بود در فصل جاری برای تیم الریان قطر به میدان برود، روز جمعه ۲۵ مهرماه در هنگام ریکاوری در استخر دچار عارضه مغزی و به بیمارستان منتقل شد. او پنجم آبان با هماهنگی فدراسیون والیبال و تیم پزشکی از دوحه به تهران منتقل شد، اما متأسفانه تلاش‌ها برای بهبود او بی‌نتیجه ماند. سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال صبح امروز شنبه ۲۲ آذرماه عازم گرگان شد.

رئیس فدراسیون والیبال پس از قرائت فاتحه و شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد صابر کاظمی در منزل پدری ستاره جوان والیبال ایران حاضر خواهد شد تا ضمن ابراز همدردی مجدد، با آنها دیدار و گفتگو کند و پس از آن به تهران باز گردد.