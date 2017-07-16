ساخت سومین پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان و متخصصان نظامی آمریکا کار شروع ساخت پایگاه نظامی جدیدی در شمال شرقی سوریه آغاز کرده‌اند.

پایگاه نظامی جدید آمریکا در منطقه بین «تل تمر و تل لبیدر» در ۴۰ کیلومتری غرب شهر کُردنشین حسکه سوریه واقع شده و هدف اصلی از ساخت آن افزایش پشتیبانی نظامی آمریکا از عملیات نیروهای کُرد در استان‌های شمالی سوریه است.

به گزارش مهر، المانیتور چند روز قبل از تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه های جدید در سوریه و عراق خبر داده بود اما این پایگاه ها با چه هدفی ساخته می شوند؟

اسپوتنیک در این رابطه می نویسد: کاخ سفید که از سوی پنتاگون تحت فشار قرار گرفته است از کنگره درخواست کرده مجوز ساخت پایگاه های نظامی موقت در سوریه و عراق را صادر کند. با اینکه گروه تروریستی داعش در حال نابودی است و شهر موصل در عراق از چنگال تروریست ها آزاد شده پنتاگون همچنان به دنبال ادامه جنگ در این مناطق ویران شده است. بطوریکه «جیمز ماتیس»، وزیر دفاع آمریکا دولت را متقاعد کرده است از کنگره برای گسترش عملیات نظامی در عراق و سوریه مجوز بگیرد.

ایجاد تأسیسات موقت نظامی در کشوری که از جنگ جهانی دوم تاکنون بدترین بحران حقوق بشری را تجربه کرده است احتمال وقوع یک جنگ پرهزینه، طولانی و مرگبار را تقویت می‌کند. کاخ سفید روز سه شنبه بیانیه ای را منتشر کرد که در آن آمده است الزامات قانونی که در حال حاضر وجود دارد مانع گسترش بیشتر فعالیت پنتاگون در سوریه و عراق می‌شود. هزینه چنین اقدامی از سوی آمریکا بسیار بالا است.

المانیتور در این خصوص نوشت: «کوری زولی» مدیر تحقیقاتی موسسه‌ امنیت ملی و مبارزه با تروریسم در دانشگاه «Syracuse» می‌گوید گسترش تاسیسات پنتاگون به نظامیان آمریکایی اجازه می‌دهد به مقرهای باقی مانده گروه تروریستی داعش در منطقه حمله کنند.

زولی در این خصوص گفت: «به نظر من آنها قصد دارند با افزایش مانورپذیری خود زیرساخت هایی را ایجاد کنند که به واسطه آن جنگ را فراتراز رقه و سوریه ببرند».

به گفته ‌زولی درخواست افزایش عملیات در مناطق مذکور از سوی جیمز ماتیس مطرح شده است. ماتیس به آینده فکر می‌کند او قصد دارد از لحاظ نظامی ایران را تحت فشار قرار دهد. اما اکثر اعضای کنگره آمریکا بر این باورند که تکنیک های ماتیس آمریکا را درگیر جنگ داخلی سوریه می‌کند.

«کیت گُلد» یک لابیگر در Quaker group Friends Committee در این خصوص می‌گوید: «آمریکا جنگنده‌های سوری را سرنگون می‌کند و حملات موشکی در منطقه انجام می‌دهد. این کار فضا را برای ایجاد تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه آماده و حضور نظامی آمریکا در سوریه را برای شرکت در این جنگ غیرمجاز تقویت می‌کند».