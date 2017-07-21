نماز جمعه سنگر مستحکم ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه(س) که به نام روز دختر نامگذاری شد، این روز را به دختران جامعه اسلامی تبریک گفت و اظهارکرد: از سالروز ولادت حضرت معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع) به نام دهه کرامت نام‌گذاری شده که وجود بارگاه این عزیزان مایه برکت و میمنت در ایران اسلامی ‌شده است.



وی افزود: این روز فرصت مناسبی است تا دختران ایران اسلامی از حضرت فاطمه معصومه(س) الگو گرفته و بتوانند راه درست را برای زندگی خود انتخاب کنند.



خطیب جمعه شادگان تصریح کرد: کریمه اهل بیت(ع) حضرت فاطمه معصومه الگوی دختر مسلمان در تبعیت از ولی زمان است که امیدواریم بانوان جامعه اسلامی با الگوبرداری مناسب از تمام زوایای زندگی با برکت این بانوی ممتاز و نمونه اسلامی در مسیر پرتلاطم زندگی موفق و پیروز باشند.



وی در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت بر لزوم برگزاری منسجم و باشکوه برنامه‌های دهه کرامت درسطح شهرستان شادگان تاکید کرد و افزود: در دهه کرامت باید آثار و برکات وجودی امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را به مردم یادآوری کنیم‌ و مباحث اعتقادی در راس برنامه‌های این دهه قرار گیرد.



حجت الاسلام شرفی در بخش دیگری از خطبه های خود با گرامیداشت فرا رسیدن هفته حج، حج را پیمانی میان خداوند و بندگان عنوان کرد و ادامه داد: حج یکی از واجبات الهی است که در تمام ایام عمر یک ‌بار با شرایط خاصی واجب می‌شود.



وی با بیان اینکه یکی از اصول اساسی قبولی حج پذیرش ولایت و امامت است، چرا که زادگاه امامت مکه مکرمه است، خاطرنشان کرد: حج از پر ظرفیت‌ترین فرایض اسلام است و کارگزاری برای برگزاری هرچه بهتر این فریضه اهمیت فراوانی دارد.



خطیب جمعه شادگان در بخش دیگری از خطبه های خود با اشاره به پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور، گفت: در مرداد سال ۵۸ امام خمینی(ره) آیت الله طالقانی به عنوان اولین خطیب جمعه کشور انتخاب کردند و نخستین نماز جمعه توسط این شهید بزرگوار در تهران اقامه شد.



وی با بیان اینکه نماز جمعه از برکات و محبات الهی برای مردم است، اظهار کرد: اقامه نماز جمعه تنها به اذن ولی امر مسلمین است که شور و شوق شرکت کردن مردم در این نماز بیشتر می شود و حضور هفتگی مردم در نماز جمعه به نوعی تجدید پیمان با ولایت فقیه است.



حجت الاسلام شرفی در ادامه با تاکید بر اینکه نماز جمعه از اهمیت و ویژگی بالایی دارد، تصریح کرد: نماز جمعه به عنوان نماز عبادی سیاسی به دلیل اینکه عبادت و سیاست در این نماز به همدیگر متصل شده است که اقامه نماز جمعه به تنهایی معنایی نداشته و جمعی اقامه می شود.



وی با تاکید بر اینکه نماز جمعه وحدت مسلمانان را به دنیا نشان می دهد، افزود: نماز جمعه باعث ترس دشمنان اسلام شده و نماز جمعه یکی از فرایض مهم اسلامی است.



خطیب جمعه شادگان در پایان گفت: تریبون نماز جمعه و جایگاه آن فراجناحی است و به مصالح نظام توجه می کند.