داوران مسابقه حفظ موضوعی قرآن «نورباران» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، حفظ موضوعی و حفظ آیات منتخب قرآن کریم از جایگاه مهمی در انس و وفراگیری به آموزه های دینی قرآن کریم برخوردار است.

با توجه به ضرورت آشنایی کودکان و دانش آموزان با قرآن کریم و در راستای تحقق منویات و مطالبات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مسابقات قرآنی حفظ موضوعی آیات قرآن کریم «نورباران» ویژه دختران وپسران در دو رده سنی به صورت شفاهی و در بین کودکان و نوجوانان گروه سنی بین ۷ تا ۹ سال با حضور بیش از یکهزار شرکت کننده کودک برگزار می‌شود.

داوری مسابقات ویژه دختران را ناهید گلفام(مدرس و حافظ کل قرآن کریم با بیش از سال سابقه تدریس و داروی مسابقات قرآنی)، زهره درویش پناه (حافظ کل قران کریم با بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس و داوری مسابقات) و خدیجه خانی (مربی رشته حفظ خردسالان) برعهده دارند.

محمود نوروزی، یونس عرب جزی و مصطفی یادگاری که همه از اساتید، مدرسان و حافظان کل قرآن، قاریان بین المللی و داوران مسابقات سراج هستند نیز داوری مسابقات ویژه پسران را برعهده دارند.

مسابقات حفظ موضوعی قرآن کریم با عنوان «نورباران» ویژه دختران دوم و سوم مرداد ماه و مسابقات ویژه پسران ۴ و ۵ مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۸ در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

منبع مسابقات این طرح قرآنی آیات موضوعی وقرآن مجید است که به صورت بروشور به همت فرهنگسرای گلستان تهیه شده است وبه صورت رایگان پیش از این در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به دبیرخانه مسابقه «نورباران» به آدرس نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب پارک فدک، فرهنگسرای گلستان، طبقه دوم، معاونت آفرینش و اجرا مراجعه نموده یا با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس حاصل کنند.