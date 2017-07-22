«مک لارن» رکورد گران ترین خودرو را می شکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میرور، به نظر می رسد یکی از نمونه های نادر خودرو مک لارن F۱ قرار است رکورد گرانترین خودروی مدرن جهان را برای خود به ثبت برساند.

قرار است این خودرو در یک حراجی در ایالت کالیفرنیای آمریکا فروخته شود. کارشناسان تخمین می زنند این ابرخودرو در حراجی به قیمت ۱۲ الی ۱۵ میلیون پوند فروخته شود.

مک لارن F۱ بیشتر اوقات با لقب «محبوب ترین خودروی جهان» شناخته می شود که تاکنون ۶۴ نمونه از آن بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ میلادی ساخته شده است.

این خودروی ۲۰ ساله دارای سه صندلی است که راننده در صندلی وسط می نشیند. ابرخودروی مذکور طی ۳.۲ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رساند. بیشترین سرعت آن نیز حدود ۲۴۰ مایل برساعت است.

این خودرو در حراجی Quail در کالیفرنیا فروخته خواهد شد.