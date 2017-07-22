به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال به جز مدت زمانی که در ارمنستان به سر می برد، در کمپ اختصاصی خود دنبال میشد اما بازیکنان این تیم از شرایط و امکانات موجود در این کمپ رضایت نداشته و خواهان تغییر مکان تمرین هستند.
با توجه به حضور هواداران در محل تمرین آبی پوشان و این که این کمپ امکانات لازم برای پذیرایی از این تعداد هوادار را ندارد و در پایان تمرین با توجه به درخواست هواداران برای گرفتن عکس، هرج و مرج پیش میآید. به جز این، نزدیکی یک تالار عقد و عروسی به این کمپ معمولا حاشیههایی را برای تمرین آبی پوشان ایجاد میکند و این موضوع نیز باعث میشود تا آنها از شرایط این محل برای تمرین رضایت نداشته باشد.
این مشکلات را میتوان اضافه کرد به نامناسب بودن زمین چمن و بالا رفتن تعداد مصدومان تیم استقلال که به زعم آبیها، حاصل تمرین در زمین چمن این کمپ میباشد. همه این مشکلات دست به دست هم داده تا بسیاری از بازیکنان استقلال با ابراز نارضایتی از محل تمرینشان، خواهان تغییر زمین تمرین باشند.
نظر شما