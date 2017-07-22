  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

صاحب پیراهن شماره ۹ استقلال مشخص شد

صاحب پیراهن شماره ۹ استقلال مشخص شد

شماره پیراهن بازیکنان استقلال مشخص شد و بازیکنان این تیم می‌دانند در فصل پیش رو با چه شماره‌ای باید به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان شماره پیراهن بازیکنان استقلال برای فصل آتی را مشخص کرد. علی قربانی مهاجم بلند قامت آبی پوشان که فصل گذشته هم یک مهاجم گلزن نشان داد، در این فصل به جای شماره ۱۷ با پیراهن شماره ۹ به میدان می‌رود. 

پیراهن شماره ۹ آبی پوشان فصل گذشته بر تن کاوه رضایی بود که بعد از جدایی این مهاجم از جمع آبی پوشان و پیوستنش به شارلوای بلژیک، این شماره با نظر علیرضا منصوریان به علی قربانی رسید تا مهاجم مازندرانی این تیم در لیگ هفدهم با این شماره به میدان برود. 

استقلال در نخستین روز از هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر از ساعت ۲۱ روز جمعه ششم مرداد در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف تیم صنعت نفت می‌رود. 

کد مطلب 4037747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها