اتفاقی جالب در هفدهمین دوره لیگ برتر/ سه خبرنگار روی نیمکت سه تیم

به گزارش خبرنگار مهر، آمار جالبی که در هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر وجود دارد و می‌توان به آن اشاره داشت، این است که از جمع ۱۶ سرمربی که قرار است لیگ هفدهم را با ۱۶ تیم آغاز کنند، سه سرمربی در سال‌های گذشته بعنوان خبرنگار حوزه فوتبال با نشریات و مطبوعات مختلف همکاری داشته‌اند.

۱- فراز کمالوند

فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، در اوایل دهه هفتاد بعنوان خبرنگار ورزشی وارد حوزه فوتبال شد و بعد از چند سال حضور در این حوزه رفته رفته وارد عرصه مربیگری شد. کمالوند کار مربیگری را با پذیرفتن هدایت تیم های پایه پاس تهران آغاز کرد و سپس بعنوان دستیار فیروز کریمی در تیم های استقلال اهواز و ابومسلم فعالیت کرد.

کمالوند بعد از آن بعنوان سرمربی در تیم شیرین فراز کرمانشاه فعالیت کرد و موفق شد این تیم را از لیگ یک به لیگ برتر برساند. وی بعد از آن به تیم تراکتورسازی تبریز رفت و موفق شد این تیم تبریزی را نیز بعد از ۸ سال دوری از سطح اول فوتبال کشور به لیگ برتر برساند. کمالوند سپس در تیم های دیگری همچون پاس همدان، شهرداری تبریز و گسترش فولاد تبریز فعالیت کرد و نتایج قابل قبولی هم با این تیم‌ها گرفت و سرانجام بعد از سه سال حضور در تیم گسترش فولاد تبریز، چندی پیش با تیم صنعت نفت آبادان قراردادی منعقد کرد تا لیگ هفدهم را با این تیم در مسابقات حضور داشته باشد.

۲- رضا مهاجری

رضا مهاجری سرمربی مشهدی و موفق تیم فوتبال پدیده که سومین سال حضورش در این تیم را سپری می‌کند، دومین سرمربی معروف در لیگ برتر است که در سال‌های نه چندان دور در رسانه‌های ورزشی به شغل روزنامه نگاری مشغول بود. مهاجری هم مثل کمالوند سالها بعنوان دستیار در کنار فیروز کریمی کار و کارآموزی کرد و باز هم مثل کمالوند سرمربیگری را از تیم شیرین فراز آغاز کرد.

مهاجری هم دارای رزومه و کارنامه‌ای خوب در فوتبال است و او نیز همچون کمالوند موفق به صعود با تیمی از لیگ یک به لیگ برتر شده که این تیم سیاه جامگان مشهد است. مهاجری بعد از صعود با سیاه جامگان به لیگ برتر به تیم پدیده مشهد پیوست و لیگ هفدهم سومین فصلی است که هدایت این تیم را به عهده دارد. نکته‌ای جالب در خصوص مهاجری این است که وی به جز دورانی که سرمربی بوده است، بعنوان دستیار، فقط در کنار فیروز کریمی کار کرده است. او در تیم‌های استقلال اهواز، ابومسلم، پاس تهران، راه آهن، داماش و صبا دستیاری را تجربه کرده است و در تیم‌های شیرین فراز، سیاه جامگان و پدیده سرمربی بوده است.

۳- سید سیروس پورموسوی

سرمربی موفق فصل گذشته استقلال خوزستان که دومین فصل فعالیت خود بعنوان سرمربی را در دیگر تیم اهوازی، فولاد تجربه می‌کند. وی که در لیگ‌های چهاردهم و پانزدهم بعنوان دستیار در کنار عبدالله ویسی در استقلال خوزستان بود و با این تیم قهرمان لیگ برتر شد، در لیگ شانزدهم برای اولین بار سرمربی بودن را تجربه کرد و اتفاقا حضوری موفق و فراتر از انتظار با این تیم در لیگ برتر و به خصوص در لیگ قهرمانان آسیا داشت.

پورموسوی بعد از آن که در سن ۲۱ سالگی بازیگری در فوتبال را کنار گذاشت، با حضور در کلاس‌های داوری ابتدا با قضاوت به دنیای فوتبال بازگشت و سپس با روی آوردن به شغل روزنامه نگاری در حوزه فوتبال، یک خبرنگار خوشنام در استان خوزستان شد. وی بعد از آن نیز به کلاس‌های مربیگری رفت و خیلی زود در این رشته فعالیت کرد. نکته جالب در خصوص سرمربی ۴۶ ساله تیم فولاد این است که وی در همه دوران مربیگری‌اش در باشگاه استقلال خوزستان کار کرد و حضور وی در تیم فولاد، اولین تجربه نیمکت نشینی این مربی جوان در تیمی به جز استقلال خوزستان است.

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به جز کمالوند، مهاجری و پورموسوی که با سابقه مطبوعاتی در حال حاضر بعنوان سرمربی در تیم های لیگ برتری مشغول به کار هستند، بسیاری از خبرنگاران ورزشی با گذراندن دوره‌های مربیگری رفته رفته وارد این حوزه می‌شوند. در حال حاضر آنالیزور چند تیم از لیگ های دو و یک، چند مربی و سرمربی در تیم‌های پایه از خبرنگاران ورزشی هستند. ضمن این که آنالیزور تیم ملی جوانان کشور نیز از خبرنگاران با سابقه در حوزه فوتبال است که بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مربوطه در مربیگری به این حرفه روی آورده است.