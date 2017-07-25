به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، آن دسته از کتابفروشانی که تاکنون موفق به ثبت نام در طرح «تابستانه کتاب» نشده اند، از امروز (سوم مردادماه) تا دهم مرداد برای ثبت نام در این طرح فرصت دارند.

بر اساس همین گزارش، این تمدید به دلیل استقبال کتابفروشی های سراسر کشور برای مشارکت در طرح تابستانه کتاب تا دهم مردادماه تمدید شده و دیگر قابل تمدید نیست.

تاکنون ۷۲۶ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور متقاضی شرکت در طرح تابستانه کتاب شده اند که در این میان استان تهران در جایگاه نخست بیشترین تعداد ثبت نام کتابفروشی‌ها قرار دارد و استان‌های قم، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کردستان هم در جایگاه‌های بعدی بیشترین مشارکت قرار گرفته‌اند.

در این طرح سقف تخفیف برای هر کتابفروشی حداقل ۲۰ میلیون ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۱ میلیون ریال است. خریدار می‌تواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی، کتاب‌های عمومی را با ۲۰ درصد تخفیف و کتاب‌های کودک و نوجوان را با ۲۵ درصد تخفیف از کتابفروشی‌های عضو طرح «تابستانه کتاب» خریداری کنند.