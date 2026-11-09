به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خردمندان درباره گسترش سریال‌های عمودی و ورود پلتفرم ها به این قالب گفت: به نظرم گسترش این پدیده، اتفاق جالبی است، حتی برایم جذاب است و شاید خودم هم روزی سراغ ساخت اثری در قالب سریال های کوتاه عمودی بروم.

وی افزود: من فیلمسازی را با فیلم‌های بسیار کوتاه شروع کردم و نخستین آثاری که از من دیده شدند، فیلم‌های کوتاه بودند. بنابراین، اساساً به این قالب علاقه دارم و قصه‌هایی که در یکی دو دقیقه روایت می‌شوند، برایم جذاب‌ هستند.

این کارگردان درباره تکرار موضوعات مشابه در این آثار مثل خیانت بیان کرد: فکر می‌کنم بخشی از مسئله به الگوبرداری از موج‌های خارجی برمی‌گردد. این قالب ابتدا در پلتفرم‌های خارجی مورد توجه قرار گرفت و برخی از آنها به‌صورت جدی روی این نوع تولیدات سرمایه‌گذاری کردند و مخاطبان زیادی به دست آوردند.

وی درباره فعالیت جشنواره های حرفه ای مثل ریلیمو برای بسترسازی و استعدادیابی در این زمینه بیان کرد: در ایران هنوز بسیاری از این آثار در مرحله آزمون‌وخطا هستند و به نظرم به‌تدریج مسیر خودشان را پیدا می‌کنند. جشنواره ها هم می توانند کمک کننده باشند و در سال‌های آینده احتمالاً در میان این تولیدات، آثار جذاب و قابل‌توجهی خواهیم دید.

خردمندان با اشاره به تناسب این قالب با سبک زندگی مخاطبان امروز گفت: این قالب با وضعیت مخاطب امروز سازگاری دارد؛ مخاطبی که وقت محدودی دارد، زندگی پرتحرکی را تجربه می‌کند و شاید فرصت تماشای یک سریال طولانی را نداشته باشد. تصور کنید فردی بتواند در فاصله میان ۲ ایستگاه مترو، یک قسمت از یک سریال را تماشا کند. این ویژگی می‌تواند به فراگیرشدن این قالب کمک کند.

وی در پایان درباره ظرفیت این سریال ها برای جذب گروه‌های سنی مختلف گفت: به نظرم این قالب می‌تواند برای گروه‌های سنی مختلف جذاب باشد، اما امیدوارم کودکان مخاطب اصلی این آثار نشوند؛ چون اصلاً دوست ندارم گوشی تلفن همراه در دست کودکان باشد.