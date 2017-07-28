مهدی آقاجانی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است که پیش تولید فیلم کوتاه «سیندرلا» آغاز شده است و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می کنم که ۲۰ مرداد ماه فیلمبرداری این اثر آغاز شود.

وی ادامه داد: با توجه به داستان «سیندرلا»، لوکیشن مورد نظر برای فیلمبرداری در باغی اطراف کرج انتخاب شده است.

این کارگردان جوان تاکید کرد: همچنین حضور تعدادی از بازیگران این فیلم کوتاه از جمله محمد کارت، علیرضا جعفری و حمیدرضا افشار قطعی شده است و به زودی دیگر بازیگران این پروژه سینمایی قطعی می شود.

وی با اشاره به اینکه فیلمبرداری «سیندرلا» یک هفته طول می کشد، بیان کرد: مدت زمان این فیلم کوتاه، ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه به جشنواره های داخلی فیلم کوتاه نمی رسد، تمام تلاش خود را می کنیم تا این فیلم را برای حضور در جشنواره های خارجی آماده کنیم.

آقاجانی در پایان تاکید کرد: بعد از پایان این پروژه، فیلم سینمایی «باغ طوطی» را جلوی دوربین می برم.