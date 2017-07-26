  1. سلامت
  2. درمان
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۴۶

توصیه محققان؛

خواص اسانس های گیاهی در نابودی باکتری ها را بشناسید

خواص اسانس های گیاهی در نابودی باکتری ها را بشناسید

با وجود افزایش نگرانی ها در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی، بسیاری به دنبال جایگزین های برای از بین بردن بیماری های مرتبط با باکتری ها نظیر عفونت های گوش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان حتی در صنعت کشاورزی هم به دنبال اسانس های برای کاهش وابستگی به آنتی بیوتیک ها در خوراک دام هستند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چند اسانس گیاهی که در درمان برخی بیماری های باکتریایی تاثیر دارند.

لاوندر (اسطوخدوس)

درحالیکه غالبا برای کمک به داشتن خواب خوب استفاده می شود، می تواند به نابودی باکتری E. coli هم کمک کند. همچنین این گیاه به عنوان یک ضدالتهاب می تواند همراه با طب فشاری به درمان عفونت های گوش کمک کند.

دارچین

دارچین یک آنتی بیوتیک طبیعی قدرتمند است. استفاده از آن در تونیک های بهداشتی می تواند شیوه ای مناسب برای مقابله با باکتری های مضر باشد.

میخک و آویشن

مطالعه سال ۲۰۱۱ محققان ایتالیایی بر روی بیش از ۴۰۰ بیمار مشخص کرد که شستشو با میخک و آویشن می تواند به از بین بردن عفونت های باکتریایی واژن که معمولا با آنتی بیوتیک درمان می شوند، کمک کند.

روغن درخت چای

این روغن که معمولا برای عفونت های نظیر آکنه و عفونت های قارچی پا ورزشکاران استفاده می شود، می تواند به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی در بریدگی ها و خراش ها هم استفاده شود. همچنین برای درمان حالات روزانه سرماخوردگی نظیر احتقان و سرفه هم مفید هستند.

کد مطلب 4042481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها