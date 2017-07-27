اعتبارات عمرانی دشتی ۱۰۰درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح پنج شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دشتی اظهار داشت: طی این مدت یعنی ازکمیته برنامه ریزی قبلی تاکنون بیش از ۴۵ جلسه با مدیران، معاونین، کارشناسان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده و در خصوص اولویت های مورد نیاز شهرستان با توجه به وضعیت پروژه، مطالبات پیمانکاران و پیشرفت فیزیکی مشخص و تعیین گردید.

وی افزود: وقتی اعتبارات سال ۹۲ و حال حاضر شهرستان مقایسه می کنیم شاهد یک رشد چشمگیر هستیم و امسال نیز به نسبت سال گذشته اعتبارات استانی و نفت گاز از رشد دو برابری برخورداربوده است که امیدواریم با همکاری و تلاش دستگاههای اجرایی در سطح استان تعداد زیادی از پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان به بهره برداری برسد.

وی با تقدیر از عنایت ویژه دولت، استاندار بوشهر و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تلاش های نماینده مردم دشتی وتنگستان گفت: امسال توجه خوبی به شهرستان دشتی شده که از این عنایات تقدیر وتشکر می شود.

مهرجو خاطر نشان کرد: از سال ۹۳تا۹۵ بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان اعتبار در سطح شهرستان توزیع شد که از این مبلغ ۱۴۰میلیارد تومان از محل استانی و مابقی نیز ارزش افزوده بوده است.

وی گفت: همچنین از این مبلغ ۴۰ درصد معادل ۶۷۰ میلیارد ریال به نقاط شهری و ۵۲ درصد معادل ۸۷۰ میلیارد ریال به نقاط روستایی اختصاص داده شده است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته شاهد روند کاهشی پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان هستیم به طوری که از ۲۶۵ پروژه به ۷۰ پروژه کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های جدید با رویکرد توسعه ای بوده است، ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این پروژه ها این بوده که بر اساس و خواسته مردم بوده است.

مهرجو بیان کرد: در سال گذشته علی رغم عدم تخصیص ۵۳ درصدی اعتبارات عمرانی ولی تعداد زیادی از پروژه های عمرانی افتتاح شد .

وی به اولویت های توزیع اعتبارات عمرانی در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه عمده اشتغال شهرستان در بخش کشاورزی است، در راستای صیانت از اشتغال این بخش و تقویت سفره های زیر زمینی ۲۵ درصد این اعتبارات به حوزه آب اختصاص یافته که شامل نوسازی، توسعه شبکه آب شهری و روستایی، لایروبی قنات و کانالهای آبیاری، آبرسانی شهری و روستایی وعشایری، احداث آب انبار، تجهیز چاهها، پایش اندازه گیری شبکه های آب، اجرای سازه ها، طرح های آبخیز داری، تغذیه مصنوعی وسدهای متوسط و کوچک می باشد که توسط ادارات آبفاشهری و روستایی، آب منطقه ای، جهاد، امورعشایر و منابع طبیعی اجرا می گردد.

فرماندار دشتی بخش راه، بهداشت و درمان، عمران شهرها و روستاها، ورزش و آموزش را از دیگر اولویت های توزیع اعتبارات امسال عنوان کرد.

مهرجو همچنین از مدیران کل دستگاههای اجرایی خواست پیگیر جذب اعتبارات ملی از سوی وزارتخانه ها نیز باشند و اعتبارات شهرستان به تنهایی جوابگو نیازهای شهرستان نیست.

وی اظهار کرد: علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده اعتباری برای تکمیل و شروع پروژه های ورزشی از جمله استادیوم شماره دو، خوابگاه ورزشی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل جایگاه ویژه استادویم شماره یک از محل ۲۷ صدم ارزش افزوده اختصاص یافته است.