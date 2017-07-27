۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۹

لوکا بوناچیچ:

هدف ما در بازی اول پیروزی است/ سورپرایز دارم

تبریز - سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز گفت: هدف ما در بازی اول پیروزی است و می خواهیم برابر پارس جنوبی سه امتیاز را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی با پارس جنوبی در تبریز اظهار داشت: بازی اول است و  نمی شود پیش بینی کرد ولی ما میزبان هستیم و باید پیروز شویم.

وی با بیان اینکه سورپرایز دارم، گفت: بازیکنان جوان خوبی داریم که فردا عملکرد خوبی خواهند داشت.

وی گفت: سعی می ‌کنیم میزبان خوبی باشیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص تیم میهمان نیز گفت: آنها تیم خوب و جوانی هستند که قهرمان دسته یک شده اند و کمترین گل را نیز خورده اند.

وی سپس با تاکید بر اینکه نگاه ما به شروع رقابت ‌های فصل جدید خوش‌بینانه است، افزود: بازیکنان‌ ما پیش از فصل خوب کار کردند و البته مصدومیت ‌هایی نیز داشتیم.

بوناچیچ ادامه داد: مطمئن هستم که بازیکنان که در ترکیب قرار می‌ گیرند، با تلاش خودشان زحمات ما را به نتیجه می ‌رسانند.

گفتنی ست، دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و پارس جنوبی جم از سری رقابت های هفته اول، فصل هفدهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ روز جمعه –  ۶مرداد- در ورزشگاه یادرگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.

