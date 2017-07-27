هدف ما در بازی اول پیروزی است/ سورپرایز دارم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی با پارس جنوبی در تبریز اظهار داشت: بازی اول است و نمی شود پیش بینی کرد ولی ما میزبان هستیم و باید پیروز شویم.
وی با بیان اینکه سورپرایز دارم، گفت: بازیکنان جوان خوبی داریم که فردا عملکرد خوبی خواهند داشت.
وی گفت: سعی می کنیم میزبان خوبی باشیم.
سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص تیم میهمان نیز گفت: آنها تیم خوب و جوانی هستند که قهرمان دسته یک شده اند و کمترین گل را نیز خورده اند.
وی سپس با تاکید بر اینکه نگاه ما به شروع رقابت های فصل جدید خوشبینانه است، افزود: بازیکنان ما پیش از فصل خوب کار کردند و البته مصدومیت هایی نیز داشتیم.
بوناچیچ ادامه داد: مطمئن هستم که بازیکنان که در ترکیب قرار می گیرند، با تلاش خودشان زحمات ما را به نتیجه می رسانند.
گفتنی ست، دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و پارس جنوبی جم از سری رقابت های هفته اول، فصل هفدهم لیگ برتر از ساعت ۲۰ روز جمعه – ۶مرداد- در ورزشگاه یادرگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.
