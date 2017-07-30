ابوالفضل صفری تهیه کننده برنامه «وقتشه» از پخش این برنامه از امشب هشتم مرداد در شبکه نسیم خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بنابر سیاست های شبکه نسیم و با توجه به رویکرد این شبکه برای ساخت برنامه‌های شاد و مفرح تصمیم گرفته شد تا برنامه ای با موضوع عشق و ازدواج ساخته شود و نگاه متفاوتی به این مقوله وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: در واقع از چندماه پیش و در زمان ریاست دکتر کرمی در شبکه نسیم صحبت هایی مبنی بر ساخت برنامه ای با موضوع ترویج ازدواج ایرانی- اسلامی صورت گرفته بود که این گفته ها با انتصاب دکتر احسانی به مرحله اجرایی در آمد. در همین راستا پیش تولید برنامه از چندماه پیش آغاز و تلاش شد تا به یک کیفیت مطلوب در زمینه برنامه سازی دست پیدا کنیم. هدف اصلی برنامه «وقتشه» ترویج ازدواج آسان، شیرین و ممدوح است که در قالب یک برنامه ترکیبی از امشب ساعت ۹ با اجرای کامران تفتی روی آنتن شبکه نسیم می رود و قرار است روزهای فرد مهمان خانه های مردم باشد.

صفری در توضیح بخش های مختلف برنامه عنوان کرد: «وقتشه» یک برنامه ترکیبی در سبک های رئالیتی‌شو و استودیویی است که ما سعی کردیم برای جذابیت بیشتر بخش های مختلفی را در آن بگنجانیم.

طراحی یک بازی برای به چالش کشیدن مردان مجرد

وی با بیان اینکه در بخش رئالیتی شو یک تیم قوی کارشناسی و نویسندگی به سردبیری مریم جلالی طراحی بخش های مختلف را برعهده گرفته اند، توضیح داد: در بخش رئالیتی‌شو یا برنامه واقعیت نما در هر فصل حدود ۸ نفر وارد خانه قبل از بخت می شوند. در این خانه که لوکیشنی سنتی در جنوب تهران است، مردان مجرد در آستانه ازدواج با چالش هایی رو به رو می شوند. این چالش ها توسط کارشناسان روانشناسی و براساس گیمی‌فیکیشن (بازی سازی) طراحی می شود.

این تهیه کننده اضافه کرد: هدف از این بخش برنامه، ارائه راهکارهایی برای رسیدن به خودشناسی مطلوب پیش از انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک است. بازی ها در بخش رئالیتی به گونه ای طراحی شده اند تا شرکت کنندگان و به تبع آنها مخاطبان بتوانند بر اساس الگوهای شخصیت شناسی MBTI، تست دیسک و... خود و دیگران را بهتر بشناسند و ایجاد روابط موثر در خانواده را تمرین کنند. به همین دلیل تیم نویسندگی برنامه کوشیده اند بازی ها علاوه بر ایجاد فضایی شاد و پر انرژی، با ابزاری ساده توسط همه مخاطبان برنامه قابل اجرا و تفسیر باشد.

وی با اشاره به دیگر بخش های این برنامه ترکیبی اظهار کرد: در بخش هایی از رئالیتی شو، شاهد گعده های دوستانه بین اهالی خانه و پیشکسوتان عرصه هنر هستیم. در این گپ ها، هنرمندان با طرح کردن موضوعات مربوط به زندگی مشترک، به انتقال تجارت به جوانان در شرف ازدواج می پردازند. بخش رئالیتی شامل آیتم های مستند پرتره هم می شود. مستندهایی که بر اساس داستان زندگی هر کدام از شرکت کننده ها ساخته می شود و به عنوان بسته های سورپرایز در خلال برنامه رونمایی خواهد شد. داستان و ویژگی های شخصی هر کدام از شرکت کنندگان بخش رئالیتی، مفصل پیوست این آیتم ها با بخش استودیویی برنامه است.

گفتگو با زوج های موفق سلبریتی

به گفته صفری، بخش دیگر این برنامه «تاک شو» است که کامران تفتی اجرای آن را بر عهده دارد و قرار است این بازیگر سینما و تلویزیون این بار با زوج های موفق سلبریتی، یا زوج های اجتماعی موفق و با حفظ حریم شخصی، درباره عشق، ازدواج و تجربه زندگی مشترک با آنها گفتگو کند.

تهیه کننده «وقتشه» در پایان درباره دلیل انتخاب کامران تفتی برای اجرای این برنامه تلویزیونی گفت: شبکه نسیم همیشه اعتقاد داشته که باید کارهای جدیدی در برنامه سازی صورت گیرد و برنامه سازان باید تلاش کنند از کلیشه ها فاصله بگیرند. یکی از رویکردهای مهم این شبکه هم این است که از کسانی که مردم آنها را به عنوان مجری می شناسند استفاده نشود و چهره های جدیدی را وارد این حوزه کند. کامران تفتی هم جزو کسانی است که تجربه اجرای رادیویی را داشته و تسلط خوبی در این زمینه دارد. به همین دلیل او گزینه مناسبی برای این برنامه بود و ما مطمئنیم «وقتشه» با اجرای او به زودی جای خود را در بین مخاطبان باز خواهد کرد.