به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور درباره حضورش در دولت دوازدهم گفت: صحبت‌هایی در این باره با من شده است.

وی ادامه داد: بهتر است منتظر باشید تا کابینه معرفی شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا در معاونت امور زنان ابقا خواهید شد یا خیر؟ گفت: درباره حضورم در دولت دوازدهم با من صحبت شده، اما این صحبت‌ها در خصوص معاونت زنان نبوده است.

همچنین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: در این جلسه کنترل و کاهش طلاق، کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر و برنامه جامع بازآفرینی سکونت‌گاه‌ها و بافت‌های قدیمی شهرها مطرح شد.

مولاوردی درباره دستورالعمل‌های این جلسه اظهار کرد: دستور اول این جلسه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق بود که در دبیرخانه ۹ شورای فرهنگی پیگیری می‌شود. همچنین گزارش‌هایی درباره برنامه‌های تدوین شده و تقسیم کارهای صورت گرفته نیز ارائه شد.

او ادامه داد: بحث دیگری که در این جلسه مطرح شد؛ اعتیاد بود که برنامه‌های دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. اولویت اصلی این برنامه‌ها کاهش و کنترل مواد مخدر است که در این زمینه گزارش‌هایی نیز ارائه شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سومین دستورالعمل جلسه شورای اجتماعی کشور تصریح کرد: برنامه جامع بازآفرینی سکونت‌گاه‌ها و بافت‌های قدیمی و حاشیه نشینی شهرها در این جلسه مطرح شد و گزارش‌هایی درباره برنامه‌های این طرح نیز ارائه شد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا درباره قانونمند شدن مصرف مواد مخدر که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده در این جلسه صحبتی شد یا خیر؟ گفت: بحث قانونمند شدن مصرف مواد مخدر در این جلسه بیان نشد و تنها گزارش‌هایی درباره کنترل و کاهش مواد مخدر و بازآفرینی سکونت‌گاه‌های بافت‌های قدیمی و بافت‌های حاشیه‌نشینی شهرها ارائه شد.