به گزارش خبرگزاری مهر، «حمزه الحسن» تحلیلگر سیاسی و از معارضان سرشناس حکومت عربستان در صفحه توییتر خود در واکنش به تحولات اخیر العوامیه و سرکوب شیعیان به وسیله آل سعود در این منطقه تأکید کرد که رژیم حاکم عربستان خطر سرنگونی را احساس کرده و بنیان پادشاهی آنها در حال ویرانی است.

الحسن نوشته که اهالی العوامیه در معرض طرحی به منظور کوچاندن آنها از این منطقه مواجه شده اند و هدف از حمله به این منطقه ویرانی آن و کشتن اهالی و رهبران سیاسی شیعیان است. به گفته این فعال سیاسی عربستان از این طریق می خواهد به بقیه شهروندان شیعه و سنی عربستانی این پیام را منتقل کند که در صورت مخالفت با رژیم با چنین برخوردی مواجه می شوند و با استفاده از سلاح های سنگین نظامی دعلیه غیرنظامیان نشان داده اند که ارزش های اخلاقی یا اصول اخلاقی، قانونی و شرعی جلودار آل سعود نخواهد بود.

این معارض سیاسی نوشته است: آل سعود می خواهد اشتباهات خود را با اشتباهات بزرگتری جبران کند، اعتراض های مسالمت آمیزی که خواستار برابری و عدالت بود را با گلوله پاسخ دادند و شهروندان را به قتل رساندند به همین دلیل مردم شعار قصاص، برای افرادی که به سوی مردم تیراندازی کردند را سر دادند.

وی با اشاره به فهرست افراد تحت تعقیبی که عربستان صادر کرده تأکید کرد که این فهرست غیر قابل توجیه است و افزود: آل سعود فهرستی از ۲۳ نفر تدوین کرده و مدعی است این افراد غیرنظامیان را کشته اند، بعد ۹ نفر دیگر به این فهرست اضافه کرده در حالی که هر فردی را که در العوامیه به قتل می رساند ادعا می کند این افراد در فهرست تروریستی بوده اند، حالا از فهرست تروریستی ۲۳ نفره مورد ادعایی عربستان فقط ۵ نفر باقی مانده که زنده هستند و از فهرست ۹ نفر آنها نیز سه نفر اخیرا به شهادت رسیده اند که ۶ نفر باقی مانده، حالا فکر می کنید ویران کردن العوامیه و کوچاندن اهالی آن فقط با هدف پیدا کردن ۱۱ نفر باقی مانده صورت می گیرد؟

الحسن با اشاره به سخن «مضاوی الرشید» یکی از زنان معارض آل سعود که گفته بود «رژیم هر گاه احساس کرد که شکست بزرگی در داخل و خارج از کشور داشته برای جبران آن به سرکوب و قتل عام شیعیان دست می زند» یادآور شده که چند بیگناه تا کنون به وسیله آل سعود به اتهام مقابله با تروریسم کشته شده اند؟ چند زن و مرد زخمی شده اند؟ حجم دروغ و حقه بازی از سوی عوامل رژیم و رسانه های آن چقدر است؟ بدون شک رژیم آل سعود در تنش به سر می برد و اقداماتی که هر روز انجام می دهد نشان می دهد آنها خطر سرنگونی را احساس کرده اند زیرا بحران ها یکی پس از دیگری به دنبال آنها می آید و شکستشان روز به روز بیشتر می شودو با حمله به مردم بیگناه قدرت نمایی می کنند.

الحسن معتقد است که سیاست سرکوبی که آل سعود علیه مردم در القطیف و الاحساء اتخاذ کرده باعث شد تا فاصله میان مردم و حاکمان بیشتر شود و افزود: زمانی که رژیم فهرست های تروریستی خود را ایجاد کرد و نیروهای امنیتی خود را برای شکار مردم به مناطق شیعه نشین فرستاد بحران تشدید شد، راهکار دولت برای این کار افزایش میزان سرکوب بود در حالی که باید مشکل را از اساس حل می کرد و اصل بحران در تبعیض مذهبی و فرقه ایی بود.

وی یادآور می شود که هیچگاه مسأله العوامیه یا شیعیان به صورت خاص یا مطالبات شهروندان به صورت عام به تروریسم ارتباطی نداشته اما این مسأله به شکست راهبرادی یک رژیم مستبد مربوط است، آل سعود با مشکلات و شکست های زیادی در همه جبهه های داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می کنند، رژیم دچار اضمحلال شده است زیرا یاد گرفته که بحران ایجاد کند اما نمی داند چگونه برای حل آن راهکاری بیاندیشد، آل سعود با زور بازو می خواهند این مسأله را حل کنند نه با عقلشان به همین دلیل است که در نهایت شکست می خورند.

وی در نهایت به شهروندان شیعه عربستانی توصیه کرده که اگر با رژیمی رو به رو شدید که برای کوچکترین و ناچیز ترین مسائل دست به قتل مردم می زند با آن وارد تقابل نشوید، وجود و قدرت خود را حفظ کنید بدون اینکه در برابر آنها تسلیم شوید. در این مرحله باید نقش ناظر را در قبال رژیمی که تا سر حد سرنگونی پیش می رود بازی کنیم. نباید به آل سعود این فرصت را بدهیم که کینه شکست های خود را با ظلم بر مردم ما خالی کند، امروز باید با صبر و پایداری بر حقوق خود با آنها مبارزه کنیم زیرا با رژیم آل سعود که دچار دیوانگی شده فقط با صبر و عدم درگیری می توان مقابله کرد.