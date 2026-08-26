https://mehrnews.com/x3cTWs ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6929111 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مشهد- مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور مسئولان کشوری و استانی در مشهد برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6929111 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی غیاثی: نیروهای مسلح کشور در اوج آمادگی پدافندی و عملیاتی قرار دارند خدمت در مسیر انقلاب اسلامی، امتداد مجاهدت شهیدان است برچسبها اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مشهد خراسان رضوی
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