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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

مشهد- مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور مسئولان کشوری و استانی در مشهد برگزار شد.

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کد مطلب 6929111

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