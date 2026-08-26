به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: طی دو هفته گذشته با حضور نمایندگان استان، استاندار و مدیرکل بهزیستی، نیازهای استان بهصورت کارشناسی بررسی شده و نتیجه این بررسیها برای ایجاد امید در مردم اعلام میشود.
وی افزود: در نتیجه این بررسیها و با دستور رئیسجمهور، نزدیک به ۴ همت اعتبار برای اجرای ۱۹ پروژه در حوزه بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد اختصاص مییابد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش اعتبارات یارانهای بهزیستی استان نیز خبر داد و گفت: ماهانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مجموعه یارانههای پرداختی به مراکز و مجموعههای تحت حمایت بهزیستی استان اضافه خواهد شد.
ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تا پایان سال
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال مددجویان تصریح کرد: در هفته جاری ۱۹۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد شده و تا پایان سال نیز ۴۰۰ فرصت شغلی دیگر ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: سال گذشته در سفر به استان اعلام کردیم که ۳۴۰ فرصت شغلی ایجاد میکنیم که با همکاری مدیریت استان، این رقم به ۴۲۰ فرصت شغلی رسید.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دشواری اشتغال برخی افراد دارای معلولیت گفت: برای معلولانی که امکان اشتغال عادی ندارند، تلاش میکنیم از ظرفیت اعتبارات موجود برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنیم.
حسینی از ایجاد نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی برای مددجویان خبر داد و گفت: این نیروگاه میتواند برای حدود ۶۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت درآمد پایدار ایجاد کند.
وی همچنین از اختصاص ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای پایداری و آمادهسازی شغلی و حمایتهای مرتبط با اشتغال در استان خبر داد.
اختصاص ۱۶ میلیارد تومان برای کمکهزینه تحصیلی
حسینی گفت: در این سفر برای حدود ۴ هزار نفر از دانشجویان و دانشآموزان استان، با اختصاص ۱۶ میلیارد تومان، کمکهزینه تحصیلی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای کمکهزینه درمان مددجویان و افراد دارای معلولیت خبر داد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به حمایت از ازدواج مددجویان اشاره کرد و گفت: در حالی که در سایر استانها معمولاً درصد محدودی از افراد تحت پوشش برای دریافت کمکهای ازدواج حمایت میشوند، در کهگیلویه و بویراحمد ۵۰ درصد مددجویان و افراد دارای معلولیت متقاضی ازدواج تحت حمایت قرار میگیرند و برای تهیه جهیزیه هر نفر، سرانه ۸۰ میلیون تومان اختصاص مییابد.
کاهش صف پروندههای مثبت زندگی و حق پرستاری
حسینی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای حمایت از مددجویان استان گفت: با این دستور، تلاش میکنیم تمام پروندههای «مثبت زندگی» و همچنین حق پرستاری دهک یک، افراد دارای اوتیسم و گروههای مشمول را به صفر برسانیم.
وی افزود: این حمایتها برای برخی افراد به معنای پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان تا پایان عمر خواهد بود که رقم قابل توجهی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: یک هزار و ۲۹۰ نفر از طرح «سما کارت» بهرهمند میشوند و سرانه پنج میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
وی از اجرای طرح «مراقب همراه» در استان نیز خبر داد و تأکید کرد: با دستور رئیسجمهور، تمام زنان سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش بهزیستی قرار خواهند گرفت و تلاش میشود هیچ زن سرپرست خانواری در صف نوبت پوشش حمایتی باقی نماند.
حسینی ادامه داد: تمام زنان روستایی و عشایری و همچنین زنان ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند تا در زمان بازنشستگی از مزایای آن بهرهمند شوند.
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات توانبخشی
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تأمین وسایل و تجهیزات توانبخشی مددجویان استان خبر داد و گفت: چهار و نیم میلیارد تومان نیز برای هزینههای مشاوره و آزمایشهای ژنتیکی اختصاص خواهد یافت.
حسینی همچنین از ایجاد یک مرکز اقامتی موقت اوتیسم برای کودکان زیر ۱۴ سال در استان خبر داد و گفت: این مرکز با یارانه کامل بهزیستی راهاندازی خواهد شد.
حمایت ۵۴ میلیارد تومانی از طرحهای بهزیستی استان
وی با قدردانی از استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: با تلاش مدیریت استان، ۵۴ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی برای فعالیتهای سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
حسینی افزود: از این اعتبار، ۲۰ میلیارد تومان برای مسکن مددجویان و ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین ویلچر اختصاص یافته و همچنین برای راهاندازی سه بازارچه دائمی عرضه محصولات افراد دارای معلولیت در سه شهرستان استان، برای هر بازارچه هشت میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز برای تسریع در راهاندازی این بازارچهها، برای هر شهرستان ۲ میلیارد تومان دیگر اختصاص خواهد داد.
اختصاص ۷ میلیارد تومان برای تکمیل اورژانس اجتماعی
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از اختصاص اعتبار برای تکمیل مرکز اورژانس اجتماعی استان خبر داد و گفت: با دستور وزیر، ۷ میلیارد تومان برای تکمیل این مرکز در نظر گرفته شده است.
حسینی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت خدمات حمایتی، توانبخشی، اشتغال و رفاه اجتماعی مددجویان و افراد دارای معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد اجرا خواهد شد.
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