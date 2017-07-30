مراسم ختم والده محتشمی پور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده علی اکبر محتشمی پور (نماینده ادوار مجلس و از فعالان اصلاح طلب)، بعدازظهر امروز با حضور برخی شخصیت ها در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم، چهره هایی همچون عبدالله نوری، رسول منتجب نیا، جواد اطاعت، محمد شریعتمداری، حبیب الله بیطرف، حسن قشقاوی، الیاس حضرتی، سیدمهدی امام جمارانی، امیر حاج رضایی، محمدعلی ابطحی، سیدمحمود رضوی، فیض الله عرب سرخی و عبدالله ناصری حضور یافتند.

سیدحسن خمینی، هادی خامنه ای، علی اکبر صالحی، علی خمینی، موسوی لاری، حسن رسولی، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، بهزاد نبوی، محسن هاشمی رفسنجانی و عبدالله رمضان زاده، سیدرضا صالحی امیری، کیومرث هاشمی، مصطفی کواکبیان، مرتضی بانک، مصطفی پورمحمدی، مهدی تاج و عادل فردوسی پور از دیگر چهره های حاضر در این مراسم بودند.