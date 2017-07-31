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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

حسن زاده: رای بازیکنان استقلال در اولین فرصت ابلاغ می‌شود

حسن زاده: رای بازیکنان استقلال در اولین فرصت ابلاغ می‌شود

رییس کمیته انضباطی درباره رای مربوط به پرونده بازیکنان باشگاه استقلال تهران توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن زاده رییس کمیته انضباطی در خصوص رای سه بازیکن ملی پوش امید تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: پس از بررسی، رای مربوط به پرونده بازیکنان باشگاه استقلال تهران در اولین فرصت ممکن ابلاغ خواهد شد.

هدی قائدی، امید نورافکن و سید مجید حسینی سه بازیکن تیم فوتبال استقلال هستند که به دلیل همراهی نکردن با تیم فوتبال امید ایران و با توجه شکایت فدراسیون، توسط کمیته انضباطی از همراهی کردن آبی پوشان محروم شدند و در اولین هفته از رقابت‌های لیگ برتر نتوانستند تیم شان را همراهی کنند. 

کد مطلب 4046761

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