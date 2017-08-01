برای زائران قم بسته سوغات تعریف شود/ توجه به سبک زندگی طلبگی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدیپور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که قبل از ظهر سهشنبه در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به برگزاری این جلسات در استان قم اظهار داشت: طی این جلسات اتفاق مهمی که منتظر بودیم افتاده و گفتمانسازی و جهتیابی خوبی در دو سال گذشته صورت گرفته و استان قم مسیر خودش را مشخص کرده است.
وی افزود: استان قم در حال استفاده از ظرفیتهای خودش برای قرار گرفتن در جایگاه خودش در این مسیر است تا بتواند سهمی در اقتصاد کشور داشته و منابع موجود در استان را مدیریت کند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه اقتصاد زیارت محور توسعه استان قم است، گفت: استفاده از توانمندیهای بافت تاریخی قم هم در راستای استفاده از ظرفیتهای گردشگری برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در استان قم است.
وی افزود: بر اساس تجربه بازدیدهایی که از بافت تاریخی در شهرهای مختلف دارم در استان قم برای جذب گردشگر به بافت تاریخی حتما باید محورهای گردشگری را مشخص کنیم و در قالب تورهای گردشگری مردم را به داخل بافت ببریم.
احمدیپور افزود: میشود این محورها را به چند برنامه تبدیل کنیم که مبتنی بر مخاطب این برنامهها پیگیری شود.
لزوم تعریف مسیرهای گردشگری
وی با بیان اینکه اینکه با محوریت حرم مطهر مسیرهای گردشگری را تعریف میکنیم و اینکه قرار است چه چیزی را به گردشگر نشان دهیم بسیار مهم است، گفت: در این برنامهها محوریت زیارت است اما در کنار آن باید محورهای دیگر را تعریف کنیم.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: باید بافت شهر قم را به گردشگر معرفی کنیم تا رابطه حسی شکل بگیرد و جذابیت برای زائر ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان مقوله سوغات را از زیارت جدا کرد، گفت: برای این کار فقط اطراف حرم مطهر مغازههایی داریم که مهر و تسبیح میفروشند اما بنا بر این بود که در استانهایی مانند قم حتما بسته سوغات پیش بینی شود.
خلق ارزش برای بافت تاریخی
احمدیپور با بیان اینکه باید برای بافت تاریخی ارزش خلق کنیم، گفت: امروز وقتی بافت دچار فرسودگی شده مشخص میکند که نیاز به ارزش آفرینی دارد. بسیاری از شهرهای دنیا در بافتهای تاریخی معبری برای پیادهروی تا رسیدن به مکان مذهبی دارند.
وی افزود: خانههای تاریخی در بافت بسیار مهم است و با هماهنگی که انجام میشود باید امکان بازدید از این خانهها فراهم شود.
معان رئیس جمهور با بیان اینکه باید سعی کنیم در این خانهها کاربری هم شأن اثر داشته باشیم، تصریح کرد: سبک زندگی طلبگی یکی از ظرفیتهای قم برای رونق گردشگری مذهبی است که برای اثرگذاری فرهنگی هم بسیار مفید است.
وی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: دولت دوازدهم با رویکرد حذف موانع کسب و کار و تولید میتواند دوام بیشتری به فعالیتهای اقتصادی دهد.
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