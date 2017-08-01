گردش مالی ۵طرح حمایتی کتابفروشی از۱۰۰ نمایشگاه استانی هم بیشتربود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی و بررسی طرحهای حمایتی از کتابفروشان (تابستانه کتاب) با هدف تبادل نظرات و انتقال تجربیات پیش از ظهر امروز سه شنبه (۱۰ مرداد) از سوی خانه کتاب برگزار شد. این طرح با شعار «این چنین دوست کتاب است از او دست مدار» از ۱۵ مردادماه در کتابفروشیهای سراسر کشور آغاز میشود و علاقهمندان و خریداران کتاب میتوانند با همراه داشتن کارت ملی، از تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید کتاب در این طرح تا سقف یکصد هزار تومان استفاده کنند.
در ابتدای این نشست مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب، مؤسسه مجری طرحهای حمایتی از کتابفروشیها گفت: آنچه که بعد از اجرای پنج دوره طرحهای حمایتی از کتابفروشیها به دست آمده است، نشان میدهد نگاه عمومی و تخصصی به اجرای این طرحها چه از منظر خوانندگان کتابها، چه از منظر ناشران و چه از منظر نویسندگان و پدیدآورندگان آنها، مثبت بوده است.
به گفته وی، طی مدت اجرای این پنج طرح حمایتی بیش از ۳۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان به عنوان گردش مالی در کتابفروشیهای سراسر کشور ثبت شده است که این رقم بیش از گردش مالی یکصد نمایشگاه استانی کتاب بوده است.
جلیسه با اشاره به اینکه اولین طرح حمایتی که با عنوان «کتابفروشی به وسعت ایران» در سال ۹۴ اجرا شد، در یک بازه زمانی ۱۰ روزه به مرحله اجرا درآمد، گفت: چهار طرح دیگری که پس از این طرح اجرا شدند، در مدت ۳۰ روز اجرا شدند.
مدیرعامل خانه کتاب با بیان اینکه ما شاهد افزایش میزان خرید کتاب در هر کدام از این طرحها نسبت به طرح قبلی بودهایم، گفت: در مجموع بیش از هفت میلیارد تومان یارانه به این طرحها تزریق شد و مبلغ یارانه هم در هر طرح نسبت به طرح قبلی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری به میزان ۵۰ درصد به یارانه مصوب برای اجرای طرحهای حمایتی از کتابفروشیها اضافه شده است، تأکید کرد: امسال هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مبلغ یارانه طرحها افزایش یافته و مبلغ پایهای یارانه برای هر طرح ۲.۵ میلیارد تومان تعیین شده است که طبق قولی که آقای صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) به ما داده است، در صورت تخصیص منابع، یارانه طرحهای حمایتی در سال جاری تا صد درصد هم قابل افزایش است.
جلیسه با بیان اینکه مبلغ ۷.۶ میلیارد تومان یارانه طرحهای مذکور تنها برای همین طرحها تخصیص داده شده و در همین طرحها هزینه شده است، گفت: این در حالی است که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در حوزههای دیگر مبالغ قابل توجهی به عنوان یارانه به کتابفروشیها اختصاص میدهد. ما معتقدیم این حمایتها کمک میکند تمامی حلقههای چرخه نشر از آن منتفع شوند.
مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به اینکه استان تهران با بیش از ۶ میلیارد و یکصد میلیون تومان و با کسب رکورد ۱۶.۷۸ درصد رتبه اول را در خرید کتاب در قالب این طرحهای حمایتی به خود اختصاص داده است، از استانهای هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به عنوان سه استانی که در پایین جدول خرید کتاب در قالب این طرحها قرار گرفتهاند، نام برد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در پنج طرح قبلی حمایتی از کتابفروشیها، ۱۵۹۴ کتابفروشی برای مشارکت در اجرا به عضویت این طرحها درآمدهاند، در عین حال گفت: از این تعداد ۱۱۹۹ کتابفروشی موفق به استفاده از یارانه طرحها شدند که بخشی از این مسئله به فعالیت تعدادی از ناشران در رسته انتشار کتابهای کمک درسی و آموزشی و همچنین نداشتن پروانه صنفی برمیگردد که خود به خود از شمول کتابفروشیهای مشمول این طرح خارج میشود.
جلیسه با بیان اینکه استان تهران با ۳۱۱ کتابفروشی فعال، رتبه اول را در زمینه حضور در طرحهای حمایتی از کتابفروشیها در اختیار دارد، یکی از دغدغههای اصلی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را توسعه روتین کتابفروشیها در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: سال گذشته مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از طریق بانک شهر برای ارائه تسهیلات جهت توسعه ویترین کتابفروشی در کشور اختصاص یافت و اخیراً هم مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای کمک به ایجاد کتابفروشیها خبر داده است.
وی با اعلام آغاز اجرای طرح تابستانه کتاب از پنج روز دیگر (۱۵ مرداد) در سراسر کشور گفت: با هدف بهرهمندی بیشتر مناطق کمتر برخوردار، مرزی و دور از پایتخت، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این طرح، طرح تابستانه کتاب در مراکز استانها به مدت ۲۰ روز و در شهرستانها به مدت ۳۰ روز به مرحله اجرا درخواهد آمد.
مدیرعامل خانه کتاب همچنین از امکان افزایش یارانه به کتابفروشیهای عضو این طرح به تناسب میزان فروش آنها خبر داد و گفت: یارانه کتابفروشیهایی که در طرح تابستانه کتاب کمتر از پنج میلیون تومان فروش داشته باشند، تا ۹ میلیون تومان و کتابفروشیهایی که بیش از ۱۰ میلیون تومان فروش داشته باشند، تا ۱۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
جلیسه با اشاره به امکانات جدیدی که در پنل کتابفروشیها برای مشارکت در این طرح دیده شده است، امکان اخذ فاکتورهای مرجوعی و محاسبه فروش روزانه، ارائه شمارههای همراه خریداران کتاب در طرحهای قبلی به کتابفروشان و یک بار ارسال پیامک به آنها به صورت رایگان را از جمله این امکانات برشمرد.
به گفته وی، تا صبح امروز (سهشنبه ۱۰ مرداد) تعداد ۸۵۰ کتابفروشی در سراسر کشور برای مشارکت در طرح تابستانه کتاب در سال جاری ثبتنام کردهاند که با توجه به شرایط اعلام شده در فراخوان، ۷۱۶ کتابفروشی برای حضور در این طرح مورد تائید قرار گرفتهاند و با توجه به پایان مهلت ثبتنام در آخر روز جاری، پیشبینی میشود بیش از ۷۵۰ کتابفروشی در طرح تابستانه کتاب در سال جاری مشارکت کنند.
مدیرعامل خانه کتاب همچنین با اشاره به اینکه بررسیهای این مؤسسه نشان میدهد که ۴۵ درصد از کتابفروشیهایی که در طرحهای حمایتی مذکور مشارکت میکنند، مبلغ یارانه تخصیصی را طی ۱۶ روز جذب میکنند، در عین حال گفت: معمولاً حدود ۴۰۰ کتابفروشی هم هستند که طی ۳۰ روز کامل اجرای این طرح، حتی نمیتوانند کف دو میلیون تومانی یارانه را جذب کنند.
جلیسه با اعلام اینکه در پنج طرح حمایتی از کتابفروشیها که در یک سال و نیم گذشته در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده، تعداد ۱۳۸ هزار جلد کتاب غیرتکراری به فروش رفته است، از پرداخت تقریباً همه وجوه کتابفروشیها بلافاصله پس از اتمام طرحها خبر داد و گفت: تنها ۲۶ کتابفروشی باقی مانده بود که مانده وجوهشان پرداخت شود که این کار هم امروز انجام خواهد شد.
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