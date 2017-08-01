جشنواره اسنپ به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اسنپ به عنوان نخستین و بزرگترین سامانه حملونقل هوشمند در ایران، قصد دارد همزمان با روز خبرنگار و به رسم هر ساله خود، از اهالی رسانه و مطبوعات به پاس همراهیشان در مسیر بالندگی این شرکت تقدیر کند، به همین منظور امسال برنامه ویژهای برای روز خبرنگار تدارک دیده شده است.
اسنپ از تمامی کسانی که تاکنون درباره این شرکت نوشتند و یا تمایل به نوشتن دارند، دعوت به مشارکت در جشنواره اسنپ-خبرنگار میکند. برای شرکت در این رویداد تنها کافی است لینک مطالب منتشر شده خود را در نشریات داخلی یا خارجی با موضوع اسنپ (شامل خبر، یادداشت، گزارش و گفتوگو) به آدرس ایمیل pr@snapp.cab ارسال کنید.
برای مشارکت در جشنواره اسنپ-خبرنگار هیچ محدودیتی وجود ندارد و تمامی خبرنگاران در تمامی حوزههای خبری از منتقدان تا مشوقان اسنپ میتوانند همراه و برنده جوایز ویژه این شرکت حملونقل آنلاین باشند. تنها یک شرط در رابطه با این جشنواره وجود دارد. مطلب یاد شده باید در یکی از رسانههای عمومی مکتوب و آنلاین منتشر شده باشد.
خبرنگاران محترم برای ارسال لینک مطالب خبری خود با موضوع اسنپ تا دوشنبه ۱۶ مرداد فرصت دارند. به تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره، هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.
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