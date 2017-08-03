تکذیب شایعه سفر ظریف به عربستان/ وزیرخارجه برنامه سفر حج ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بدنبال حاشیه هایی که پس از مصافحه وزیران خارجه ایران و عربستان ایجاد شد، برخی رسانه ها اعلام کرده اند محمدجواد ظریف در ایام حج امسال در سفری چند روزه به عربستان، اعمال حج را انجام می دهد اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این شایعه را تکذیب کرد.



بهرام قاسمی گفت: خبر منتشره درباره سفر محمد جواد ظریف به عربستان صحت ندارد و وزیر امور خارجه کشورمان، برنامه ای برای حضور در مراسم حج امسال ندارد.



درحاشیه نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اسلامی که با حضور نمایندگان بیش از ٤٤ کشور اسلامی در استانبول برگزار شد هنگام ورود وزرا به سالن اجلاس، «عادل الجبیر» با هدف مصافحه به سوی محمدجواد ظریف آمد و پس از در آغوش کشیدن وی با هم گفت وگو کردند.