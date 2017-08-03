پانیونیوس از گردونه مسابقات حذف شد/ توقف اوستنده مقابل مارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پانیونیوس یونان پنجشنبه شب دیدار برگشت خود را مقابل نماینده رژیم صهیونیستی برگزار کرد که این بازی در پایان با پیروزی یک بر صفر نماینده رژیم صهیونیستی خاتمه یافت.

در این بازی که به میزبانی پانیونیوس برگزار شد مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از ابتدا برای تیم یونانی به میدان رفتند.

این دو بازیکن در بازی رفت حاضر به همراهی تیم خود نشدند اما در دیدار برگشت تحت فشار باشگاه به میدان رفتند.

بازی رفت دو تیم یک بر صفر به سود نماینده رژیم صهیونیستی خاتمه یافت و این تیم با برتری ۲ بر صفر در مجموع دو دیدار به مرحله بعد راه یافت.

تیم فوتبال اوستنده بلژیک هم در جدال برابر المپیک مارسی کاری از پیش نبرد و بدون گل متوقف شد. مارسی بازی رفت را ۴ بر ۲ برنده شد و به مرحله بعدی راه یافت.

رامین رضاییان یک نیمه در ترکیب اوستنده بازی کرد.